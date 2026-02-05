ラモス瑠偉氏「神様からまだ使命があると言われている気がする」2025年に2回の大手術を乗り越えたラモス瑠偉氏が「CARIOCA FC（カリオカFC）」の発足会見と練習会に元気な姿を見せた。一時は命も危ぶまれた状況から復帰した日本のレジェンドが、愛息の新たな挑戦を支えるために再びピッチへと戻ってきた。「CARIOCA FC」は、瑠偉氏の息子であるラモス・ファビアノ氏が監督と代表を兼ね、横浜市に拠点を置く社会人クラブとして新