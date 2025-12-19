この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「素敵な関係の2人にインタビュー」と題した動画を公開。香水の販売員として働く31歳の上司と22歳の部下の女性が登場し、その良好な関係性や仕事への情熱、さらには貯金に対するユニークな価値観を語った。



動画に登場したのは、同じ店舗で香水販売員として働く2人の女性。関係性を尋ねられると、2人は「上司です」と笑顔で回答した。入社したのは11月からだという部下の女性は、上司の印象を「めちゃくちゃ優しいです」「フレンドリーで」と語り、風通しの良い職場であることをうかがわせた。



一方、上司の女性も入社してまだ1ヶ月ほどの部下を「いや、よくやってくれてるんですよ、ほんっとうに」と高く評価。「一人前ですね」と断言し、インタビュアーが「早いっすね」と驚くと、隣で部下の女性も「（入社して）ちょうど1ヶ月ぐらい」と笑みをこぼした。上司はさらに「超大型新人じゃないですか」と、その働きぶりを絶賛した。



また、「この冬、男性におすすめの香り」を問われると、2人は「あれ一択だよね」と顔を見合わせ、「せーの！」の掛け声で「Bois Obscur（ボア オブスキュール）」と声を揃え、プロとしての意見を示した。



インタビューの終盤、将来の夢について、上司の女性は「このブランドで何者かになりたい」とキャリアへの意欲を見せ、部下の女性も「この店舗で1番売上を取るような人になりたいです」と力強く宣言した。



貯金額についての質問が飛ぶと、上司の女性は「私、毎日がスペシャルなので、貯金とかあんま興味ないんですよ」と独特の価値観を披露し、「言いたくないです」と回答。部下の女性も「マインド一緒です。言いません」と続き、仕事もプライベートも充実させるという2人のポジティブな姿勢が伝わる対談となっている。