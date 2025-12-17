松岡茉優、中学生の頃「おはスタ」で共演していた山里亮太との思い出
女優の松岡茉優（30歳）が、12月18日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。中学生の頃に「おはスタ」で共演していた南海キャンディーズ・山里亮太との思い出を語った。
17日に都内で行われた、「BARNEYS NEW YORK GIFT WEEK 2025 -GINZA Christmas Edition-」に登壇した松岡が、番組のインタビューに対応。イベントの内容にちなみ、“スタジオのある人に贈りたいギフト”があると話す。
それは、番組MCの南海キャンディーズ・山里亮太。松岡は中学生の頃、子ども向け番組「おはスタ」（テレビ東京系）で山里と共演しており、「私が朝の子ども向け番組をやらせていただいたときの金曜日レギュラーが山里さんだった」と語る。
そして「自分ではなかなか買えない、子どもには買えない価格帯の鏡ですとか、かわいいアイテムをたくさんくださった。中学生の私に。そのお礼はまだできていないので、このBARNEYS NEW YORK 銀座店のギフトショップから選びたい」と、PRも含めながら山里とのエピソードを明かした。
