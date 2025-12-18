お願い！ 完売しないでーーーッ！【セリア】110円で買えちゃう♡「スマホアクセ」

スマホをもっと便利に、もっと可愛く使いたい。そんな願いを叶えてくれそうなのが、【セリア】の「スマホアクセ」。お出かけや仕事中など、日常のさまざまなシーンで役立ちそうな可愛いアクセサリーが豊富にそろっています。110円（税込）とは思えない高見えデザインで、大人世代の持ち物にも自然となじみそう。今回は、そのなかから特に注目したい「スマホアクセ」をご紹介します。売り切れる前に、ぜひ早めにチェックしてみて。

上品デザインのスマホリング

【セリア】「スマホリング シェル 六角形」\110（税込）

使用中の落下防止に役立ちそうなスマホリング。リング部分は回転式になっているので、自分の持ちやすい角度に調整できそうです。さらに、スマホスタンドとしても使える便利アイテム。上品なカラーとほんのり光沢のあるマーブル調のデザインで、大人っぽさのなかに可愛らしさも感じられそう。シンプルで品のあるデザインで、さまざまなスマホケースに合わせやすそうです。

くすみピンクが大人可愛いチュールストラップ

【セリア】「スマホ リストストラップ レース」\110（税込）

チュールレースが華やかなスマホストラップ。手首にかけるだけで、手元をぱっと明るく見せてくれそう。フェミニンな雰囲気のチュールも、くすみピンクなら少し落ち着いた印象に。派手すぎず、ほどよい甘さでいつものコーデにも取り入れやすそうです。見ためが可愛いだけでなく、存在感があり探しやすそうなので、スマホをすぐに取り出したいときにも便利かも。バッグのなかでスマホが迷子になりがちな人にもおすすめです。

シンプル派さんにおすすめのゴールドリング

【セリア】「スマートフォン ストラップシート付ナスカンリング」\110（税込）

ゴールドの金具が上品な印象のスマホリング。指を通して持てば、スマホの落下防止に役立ちそうです。リング部分は簡単に開閉できそうな仕様で、キーホルダーのようにバッグの持ち手やストラップにも取り付けOK。使い方の幅が広そうなのも魅力です。シンプルで大人っぽいデザインで、ほかの持ち物とも自然になじみそう。

動くキラキララメが可愛いスマホグリップ

【セリア】「スマホグリップ ラメ クマタイプ」\110（税込）

ぷくっとしたクマの顔に、キラキラのラメが入ったスマホグリップ。揺れるたびにラメが動きそうで、見ているだけで気分が上がりそう。指をかけて落下防止のために使えるほか、角度を変えればスマホスタンドとしても活躍しそう。可愛らしいデザインですが、ホワイトとシルバーで主張しすぎず、子どもっぽくなりすぎないのも魅力です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N