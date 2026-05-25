歌手でタレント・あのが登場する番組予告が話題になっている。２９日放送のＴＢＳ系「それＳｎｏｗＭａｎにやらせてください」（金曜・午後７時）の予告映像が２５日までに同局公式ＹｏｕＴｕｂｅや公式ＳＮＳにアップ。ＳｎｏｗＭａｎメンバーがユニクロのアイテムでコーデ対決をする企画の放送が告知された。ゲストには、あの、タレントの鈴木紗理奈、森香澄らが出演。予告映像では、あのが「ユニクロさんをどうやって