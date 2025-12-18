パケも中身も可愛いーーーッ！！【コストコ】みんなでシェアして食べたい♡「お菓子」

【コストコ】「お菓子」は、パッケージや中身の可愛さに思わず惹かれてしまうものも……。ティータイムのお供にすれば、気分も上がりそうです。今回は、個包装でシェアしやすいものやパーティーシーンにもぴったりのお菓子をご紹介します。

ハート形がキュート「チョコレートスウィートハートケーキ」

フランス感溢れる上品なパッケージに入っているのは、ハートの形をした可愛らしいケーキ。片面にはチョコをかけたリッチな仕上がりです。個包装になっているのでシェアしやすいはず。お皿に盛り付けるだけでテーブルが華やぎそうです。

クマのシルエットを再現！「チョコマシュマロ」

カラフルなパッケージ & クマのイラストが可愛いこちら。マシュマロにチョコをかけていて、甘さでリフレッシュしたい時にぴったりです。柔らかな食感と、外側のチョコとの異なる食感が癖になるかも。個包装にイラストが入っているのも嬉しいポイント。ホットミルクに溶かしながら食べるのも良さそうです。

色々なお菓子が食べ比べできる！「ウインターブック缶」

本の形をした缶に、クマが描かれた可愛いパッケージ。さまざまなお菓子を詰め合わせていて、食べ比べを楽しめます。中に入っているお菓子の小袋や包み紙もポップでキュート。パーティーシーンでシェアしながら味わえば、会話も盛り上がるかも。店頭で見かけた際はぜひお見逃しなく。

トッピングにも良さそうな「ハーシー チョコバイツ クッキー ＆ クリーム」

ビビッドなブルー × ホワイトの配色が映えるパッケージ。中にはコロンとした形がキュートなお菓子が900gとたっぷり入っていて、シェアにも向いています。公式サイトによれば「チョコの中にクッキーを散りばめ、ザクザクとした食感が楽しめます」とのこと。アイスやヨーグルトのトッピングとして加えるのも良さそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@potipoti212様、@costco_hacker様、@hirokostyle33様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino