¥Û¥ó¥ÀCB¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤ë¤Î¤¬¿··¿CB1000F¡£¤½¤Î¿¿²Á¤òÀÄÌÚ»á¤¬¸øÆ»¤Ç¸¡¾Ú¡£Áà½ÄÀ¡¢Áö¤ê¤ÎËÜ¼Á¤Ë¥¬¥Ã¥Á¥êÇ÷¤Ã¤¿
¥Û¥ó¥ÀÞÕ¿È¤Î¥Ë¥å¡¼¥â¥Ç¥ë¡¢CB1000F¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ª¡¡È¯ÇäÁ°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î°ìÂæ¤Ï¡¢Âç·¿¥Ð¥¤¥¯»Ô¾ì¤ÎÇÆ¸¢¤òÁÀ¤¦·ãÇ®¥â¥Ç¥ë¡£ÅÁÅý¤È³×¿·¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Û¥ó¥À¤ÎºÇ¿·ºî¡¢¤½¤Î¿¿²Á¤Ï¤¤¤«¤Ë!?¡¡¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÀÄÌÚ¥¿¥«¥ª»á¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î»î¾è¤È³«È¯¿Ø¤Ø¤ÎÅ°Äì¼èºà¤Ç¤½¤ÎÁ´ËÆ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¥ó¥À¡ÖCB1000F¡×¤ÎºÙÉô
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¥Û¥ó¥À¤Î¿··¿¤¬²¦¼Ô¥«¥ï¥µ¥¤ËÄ©¤à¡ª¡Û
ÀÄÌÚ¡¡11·î14Æü¡¢¥Û¥ó¥À¤¬·ãÇ®¥Þ¥·¥ó¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥¯¡©
ÀÄÌÚ¡¡¥Û¥ó¥À¡¦¥Í¥¤¥¥Ã¥É¡Ê¥«¥¦¥ë¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Îà´éá¤Ç¤¢¤ëCB¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢ÂÔË¾¤Î¿·´ú´ÏCB1000F¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯ÇäÁ°¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤âÈÎÇäÅ¹¤â¤ªº×¤êÁû¤®¡£SNS¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥¥¿¡¼¡ª¡×¡Ö140Ëü±ßÀÚ¤Ã¤¿²Á³Ê¤Ï¿À¤¹¤®¤ë¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁÀâ¤ÎCB750F¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡£¥¿¥ó¥¯¤«¤é¥ê¥¢¤Ø¿¤Ó¤ëÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤Ë¡¢Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬Í»¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½Ç®¶¸¤Î¥ï¥±¤Ï¡©
ÀÄÌÚ¡¡CB1000F¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¡¢1979Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢80Ç¯Âå¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿CB750F¡¿900F¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢àCB¡ÝFá¤ÎÌ¾¤òÀ¤³¦¤Ë¹ï¤ó¤ÀÌ¾¼Ö¤Î·ìÅý¤¬Éü³è¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥¿¥ó¥¯¤ËÀÄ¤È¹õ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎËÌÊÆ¥ì¡¼¥¹¤òÀÊ´¬¤·¡¢¸å¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤¬Áà¤Ã¤¿à¤¢¤Î¿§á¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¥é¥¤¥À¡¼¤Ï´¿´î¤ÎÍº¤¿¤±¤Ó¡¢¼ã¤¤¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¡ª¡×¤È¿©¤¤¤Ä¤¯¡£¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï´°Á´¤ËÈ¿Â§¡ª
»ëÇ§ÀÈ´·²¤Î5¥¤¥ó¥Á¥«¥é¡¼±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¡£¥¹¥Þ¥Û¤È¤ÎÏ¢·È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Á¥ç¡¼ÊØÍø
¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¤ÇÍ¾¤Ã¤¿¼ù»é¤òºÆÍøÍÑ¤·¡¢¥ê¥¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¥·¡¼¥ÈÄìÈÄ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁÇÀ¤Ï¡©
ÀÄÌÚ¡¡²¤½£¤Ç¿Íµ¤¤ÎCB1000¥Û¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥ì¥È¥í¤Ê´ÝÌÜ¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÈÄ·¤Í¾å¤²¥À¥Ã¥¯¥Æ¡¼¥ë¤òÍ»¹ç¡£ÅÁÅý¤ÈºÇ¿·¤¬¹ª¤ß¤Ë¶¦Â¸¤¹¤ë»Ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ë²è¡¦À¸»º¤Ï¥Û¥ó¥À·§ËÜÀ½ºî½ê¡£CB¥·¥ê¡¼¥º¤Îà´éá¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ÒÉ÷Æ²¡¹¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼¥Û¥ó¥À¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿··¿¤òÅêÆþ¤·¤¿¤Î¡©
ÀÄÌÚ¡¡Ä¹¤é¤¯à¥Û¥ó¥À¤Î²£¹Ëá¤È¤·¤Æ·¯Î×¡¢Çò¥Ð¥¤¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿CB1300¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¥¢¤¬¡¢ÍèÇ¯Æ³Æþ¤µ¤ì¤ëÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ºº£Ç¯¤ÇÀ¸»º½ªÎ»¡£33Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬CB1000F¡£¸åÇ¯¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢CB»Ë¤ÎÂçÅ¾´¹ÅÀ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¡½¡½¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¡©
ÀÄÌÚ¡¡¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÀ¤¦¤Ï¥«¥ï¥µ¥Z900RS¤¿¤À°ìÂæ¡ª¡¡²¿¤·¤í£Ú900RS¤Ï¡¢Âç·¿ÆóÎØ¡Ê401cc°Ê¾å¡Ë¥¯¥é¥¹¤Ç6Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë²øÊª¥Þ¥·¥ó¡£¤½¤Î²ç¾ë¤òÊø¤¹¤¿¤á¡¢¥Û¥ó¥À¤¬Á÷¤ê¹þ¤ó¤À»ÉµÒ¤³¤½¤¬CB1000F¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡ÖCBÂÐZ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ð¥¤¥¯»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿Ì¾¾¡Éé¿ô¤¨±´¤Î²«¶â¥«¡¼¥É¡£¤½¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡ª¡Úà¿´Â¡Éôá¤Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Û
¡½¡½¤½¤ó¤ÊCB1000F¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ï¡©
ÀÄÌÚ¡¡Ç¯´Ö5000Âæ¤Î·×²è¤ËÂÐ¤·¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤é1600ÂæÄ¶¤ÎÍ½Ìó¤¬Æþ¤ë¤Ê¤É¡¢Çä¤ì¤ë¤Ë¤ª¤¤¥×¥ó¥×¥ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²Á³Ê¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©
ÀÄÌÚ¡¡¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤¬139Ëü7000±ß¡£¥«¥¦¥ë¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¥·¥Õ¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Ã¥×¥Ò¡¼¥¿¡¼ÉÕ¤¤ÎSE¤¬159Ëü5000±ß¡£È¯Çä¤ÏÍèÇ¯1·î16Æü¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÈÎÇäÅ¹¤ÎÀ¼¤Ï¡©
ÀÄÌÚ¡¡»ä¤Î¼ª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö140Ëü±ßÀÚ¤ê¤Ï¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÃíÊ¸»¦Åþ¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½º£²ó¡¢¸øÆ»¥Æ¥¹¥È¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄÌÚ¡¡À²¤ì¡¢±«¡¢³¹Ãæ¡¢Æ½¡¢¤¹¤Ù¤ÆÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÁàºîÀ¤Ï¼«ºß¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¡¢Ç¨¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Ç¤âÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¥ì¥¤¥ó¥â¡¼¥É¡£³ê¤Ã¤Æ¤â½Ö»þ¤Ë¥°¥ê¥Ã¥×¤¬Ìá¤ëàËâË¡á¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©¸æ¤¬¸÷¤ê¡¢¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°ÇÉ¤Ë¤ÏÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡©
ÀÄÌÚ¡¡¿´Â¡Éô¤Ï¥Û¥ó¥À¼«Ëý¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄCBR1000RR¤ÎÄ¾Îó4µ¤Åû¡£¹â²óÅ¾¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸Ø¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ»¤Ë¹ç¤ï¤»ÄãÃæ²óÅ¾°è¤Î¥È¥ë¥¯¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¸þ¤±»î¾è²ñ¤ÇÇ´Ãå¼èºà¤ò´º¹Ô¤·¤¿ÀÄÌÚ»á¡Ê¼Ì¿¿º¸¤Î¥Ð¥¤¥¯Á°ÀÊ¡Ë¡£¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤·¤¿³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¡¦¸¶ËÜµ®Ç·»á¡ÊÆ±¸åÀÊ¡Ë¤ò¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤Ë¾è¤»¤Æ¥Ñ¥Á¥ê
¡½¡½¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤Ï¡©
ÀÄÌÚ¡¡³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¸¶ËÜµ®Ç·»á¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢ÆÈ¼«¤ÎÇ³¾Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸ÝÆ°´¶¤ò±é½Ð¡£Äã²óÅ¾¤Ç¤Ï¥É¥í¥É¥í¤ÈÇ´¤ê¡¢²ó¤»¤Ð´±Ç½Åª¤ÊÄ¾4¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¶Á¤¯¡£¤µ¤é¤Ë±ýÇ¯¤Î¥¥ã¥Ö¼Ö¤ÎÌ£¤ï¤¤¤âºÆ¸½¡£Åö»þ¤òÃÎ¤ë¥é¥¤¥À¡¼¤Ï´¶ÎÞÉ¬»ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡©
ÀÄÌÚ¡¡ÃåºÂ°ÌÃÖ¤ò¸åÊý¤Ë²¼¤²¡¢¶îÆ°ÎØ¤Î½³¤ê¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀß·×¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥¤¥¯¤é¤·¤¤àµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µá¤òÄÉµá¤·¤¿¤È³«È¯¿Ø¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÁíÉ¾¤ò¡ª
ÀÄÌÚ¡¡´°À®ÅÙ¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ó¥ÀCB»Ë¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¾Ï¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¡¿Ê¥ËÜÃÒ¿®