2025年の大相撲界は話題尽くしの一年だった。初場所で横綱・照ノ富士が引退したものの、その後、豊昇龍、続いて大の里が横綱に昇進。10月には34年ぶりの海外公演となるロンドン場所が開催された。締めくくりの九州場所では、ウクライナ出身の安青錦が初優勝を遂げ、大関昇進を決めた。インバウンドの影響もあり、28年ぶりに1年90日間連続で満員御礼が続くなど、活況を呈した一年だった。

その九州場所後の横審の席で話題になったのが、その盛況と裏腹に、大相撲の観戦マナーが乱れているのではないかという指摘だ。具体的には、館内から野次や指笛などが聞こえたことを指しているという。あるべき観戦マナーとは何か。作家で、かつて相撲専門誌の記者を務めたこともある須藤靖貴氏が、「観戦マナーの乱れ」についての見方を綴った。

八角理事長と力士たち

【須藤靖貴/作家】

＊＊＊

【写真】「美人すぎる！」と話題 大の里の妹・葵さん、見れば見るほどそっくり！ 豊昇龍と叔父・朝青龍の酷似写真、初土俵の頃は電車移動だった安青錦

アナが「ここはお静かに」

日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）の定例会合が11月24日、東京・中央区で開かれた。大島理森委員長が会見。九州場所は観客の野次や指笛などが聞こえたことに「観客のマナーという点においても少し勉強しなくてはいけないというご意見があったことを報告します」と明かした。

九州場所の七日目。美ノ海・阿炎の前頭七枚目同士の一番。美ノ海が送り出しで勝った。

すると客席から指笛が響き渡った。Xには「指笛やめろ」「指笛は如何なものか？」「退出させろ」という困惑、批判の声が相次いだ。

さらに横綱・豊昇龍と玉鷲の一戦。その立ち合い、行司・式守伊之助の「待ったなし」の声で軍配が返った瞬間、男性の野次が館内に響いた。実況の藤井康生アナが「ここはお静かにお願いします」と苦言を呈した。

十把ひとからげにせず

ときおり取り沙汰される大相撲マナー問題である。

十把ひとからげにせず、分けて考えると良い。

まず指笛について。

勝った美ノ海は沖縄出身。指笛（しぶえ）は沖縄の伝統文化でもある。粋な祝砲と大目に見よう。目くじらを立てることもないだろう。

次に立ち合い時の野次。

これはダメ。絶対にNGだ。

私が現場にいたとしたら血圧急上昇で倒れていたかもしれない。そこのところ、横審は「観客のマナーという点において」などと曖昧な表現ではなく、明確な線引きをすべきだった。

若貴ブームの頃は

1994年からの4年間、私は相撲専門誌の編集記者だった。いわゆる「若貴ブーム」（若乃花、貴乃花の兄弟力士の全盛期）で相撲界は活況を呈していた。小錦、曙、武蔵丸のハワイ勢、舞の海、智ノ花といった小兵力士も元気いっぱい。今以上に役者が揃っていた。大入り満員が89年九州場所11日目から97年五月場所2日目まで666日続いたのである。

あの頃と比べて、今の大相撲観戦のマナーは悪くなっているのだろうか。私はそうは思わない。

そもそも本場所の館内は案外騒々しい。はるか昔からそうだ。昭和30年代、人気力士同士の取り組みに「国技館たった二人にこの騒ぎ」という川柳が飛び出すほどうるさかったという。

大人が声を張り上げてよい。升席ならば四人が小宴会を愉しみつつ観戦する。ビールや清酒を呑み焼き鳥などを食らう。吊り天井を見上げながら飲むビールは堪えられない。ほろ酔い加減で荘厳な形式美に身を置くと心持ちも大きくなる。

なにより目の当たりにする力士の体躯！ ここまで身体を逞しくできるとは、同じ人間として誇らしくなってくる。酒も入り気持ちも弾け、声の一つも飛び出すというものである。

珍事もあった。升席の客が持参のゆで卵を食べるために土俵脇の清めの塩をもらいに行って怒られた。まるでコントである。

立ち合いの緩急

さて、賑やかな空気の中、土俵では取り組みが進む。東西の両力士が登場し、拍手。そのときには贔屓の四股名を思い切り叫ぶ。土俵を懸賞の幕が回ってそのアナウンス。同一スポンサー名が数回繰り返されると観客から失笑が漏れる。両力士の仕切りの間は四股名の叫び放題。妙に声の通る御仁がいて、その美声に感心したりする。

最後の仕切りが終わると大歓声。さあ取り組みだ。

立ち合い――。

それまでの喧騒がぴたりと止み、静寂が訪れる。

ここなのだ。

この緩急がたまらないのである。

頭蓋骨の音まで

激突時に頭蓋骨のぶつかる音まで聞こえる。張り差し（立ち合いで相手の顔を張る）ならば「バチン！」という破裂音まで響く。立ち合いが成立すれば待ってましたとばかりに歓声が沸く。やがて行事の掛け声が加わり、勝負が決まってさらに大歓声。勝ち力士の贔屓筋は諸手を挙げて万歳したりする。そして小宴会に戻り、花道を引き揚げる力士に力いっぱいの拍手を送るのである。

とどのつまり、マナーが取り沙汰されるべきは立ち合い時だけなのだった。

あとは全部大目に見ていい。騒ぐのは高い入場料を払う観客の権利ですらある。平幕が横綱に勝って金星を挙げたときには座布団を投げるのも仕方ない（ほんとうはダメですけど）。ちなみに九州場所の升席の座布団は紐で固定されていてそれが叶わない。金星を挙げた力士は「座布団が飛ばないと淋しいですね」とつぶやいたものだった。

粋な言葉

月刊誌『相撲』の元編集長・藤本泰祐氏もこう話している。

「他にも手拍子や四股名連呼なども問題視されているようですが、漠然とマナーマナーと眉をひそめても改善の可能性は低いでしょう。やはり立ち合い。この瞬間だけ、観客も力士の呼吸に合わせてもらいたい」

呼吸（いき）を合わせる。粋な言葉ではないか。

力士は立ち合いに命を賭ける。立ち合いの優劣でほぼ勝負が決まる。ここを固唾を呑んで凝視しなければつまらない。

ところで。多くの外国人は立ち合いに首をかしげるようだ。

利害の相反する両者が協力して呼吸を合わせる不合理が理解できない。徒競走のピストルや映画撮影のカチンコのように明解な合図を出せばよいのに、と思うらしかった。

なるほど不合理なのか。ずっと相撲を観てきた身にすれば当たり前のことなので、すこぶる勉強になる。そして少しだけ鼻が高くなる。

大兵たちが不合理を超えて呼吸を合わせる。そこに大相撲の魅力が凝縮されていると再認識したのだった。

私は立ち合いを肴に酒5酌は呑める。だから本場所中のテレビ観戦では午後6時にはべろんべろん。日ごとに増えていてく日本酒の空き瓶。黙り込んで画面に見入るかと思えば急に絶叫して万歳する。それを繰り返す。その様が相撲好きではない家人には理解できぬようなのだった。

須藤靖貴（すどう・やすたか）

1964年東京生まれ。1999年、『俺はどしゃぶり』で第5回小説新潮長篇新人賞受賞。スポーツ小説を数多く手がける。相撲小説に『おれ、力士になる』、『押し出せ青春』、『力士ふたたび』、『消えた大関』などがある。

デイリー新潮編集部