高須幹弥医師「スマホはドーパミン製造装置」16歳未満SNS禁止に「僕は賛成です」と断言、子どもの脳を守るための“規制”は必要か

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【い〇め】オーストラリアで16歳未満SNS禁止の法律が施行された件について【不登校】」と題した動画を公開。世界初となるこの法律について、自身は「賛成です」と明確な支持を表明し、子どものSNS利用がもたらす心身への影響に警鐘を鳴らした。



動画で高須氏はまず、オーストラリアでInstagramやTikTok、YouTubeなど10のサービスを対象に、16歳未満の利用を禁じる法律が施行された現状を解説。事業者側には最大50億円の罰金が科される厳しい内容である一方、日本国内では賛否が分かれている状況を指摘した。



その上で、高須氏は規制に賛成する立場を表明。その最大の理由として、スマホやSNSが「ドーパミン製造装置」である点を挙げる。短絡的な快楽物質であるドーパミンが過剰に分泌されることで、子どもが容易に依存症に陥ってしまう危険性を指摘した。特に、思考や判断、感情のコントロールを司る脳の「前頭前野」が発達段階にある子どもは、大人よりも依存しやすく、一度依存すると「学力低下、集中力・記憶力の低下」など、脳の発達そのものを阻害する深刻な事態につながると解説した。



さらに高須氏は、SNSが「いじめを助長する」問題や、スマホ依存による昼夜逆転が「不登校」の原因となりうる点にも言及。子どもたちが有益な情報を得る機会を失うといったデメリットも認めつつ、「メリットとデメリットを天秤にかけたら、トータルでみるとメリットがあるとしつつも、デメリットのほうが大きい」と断言。子どもの健全な成長を守るためには、一定の規制が必要であるとの見解を強く示した。