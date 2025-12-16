１２月２４日付で東証グロース市場に新規上場予定のＰＲＯＮＩ<479A.T>の公開価格が、仮条件（１７３０～１７５０円）の上限である１７５０円に決定した。



同社は、発注企業と受注企業の最適なマッチングの実現を目指すＢｔｏＢ受発注プラットフォーム「ＰＲＯＮＩアイミツ」の運営が主な事業。同プラットフォームは、営業・マーケティングといった事業部門の強化のためのサービスやＢＰＯ（ビジネスプロセスアウトソーシング）から、経理・財務、人事・法務といった管理部門の専門業務まで多様な経営ニーズに対応しているのが特徴で、特にＩＴサービスやＳａａＳツールなどのマッチングを通じた中小企業のＤＸ化に注力している。公募株式数２５万株、売出株式数１４７万９３００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し２５万９３００株を予定。主幹事は大和証券。



出所：MINKABU PRESS