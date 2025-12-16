「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午前１０時現在で、新都ホールディングス<2776.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



１６日の東京市場で、新都ＨＤは弱含み。先週には２６年１月期第３四半期累計（２～１０月）を手掛かりに動意づく場面があったものの、７５日移動平均線を上回る水準では売り圧力が強く軟化。上値の重さが売り予想数上昇につながっているようだ。



２～１０月期の連結売上高は前年同期比２．３倍の１６５億６６００万円、連結営業損益が２億９３００万円の黒字（前年同期は６５００万円の赤字）で着地。前期に子会社化した北山商事を主軸とする金属リサイクル事業関連の収益が大幅に増加したことが寄与した。なお、通期業績予想については従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS