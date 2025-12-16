ミガロＨＤが大幅続伸、今期利益予想引き上げ株主優待も実施

ミガロホールディングス<5535.T>が大幅続伸している。１５日の取引終了後、２６年３月期の利益予想の上方修正を発表。また、今期も株主優待を実施すると開示した。業況と株主還元姿勢を評価した買いが入った。



通期の営業利益予想を前回の見通しの２９億円から３０億円（前期比１０．６％増）に引き上げた。収益の柱であるＤＸ不動産事業は不動産価格の上昇や堅調な需要で想定を超えて推移。ＤＸ推進事業の収益性も向上する。同時に２６年３月末を基準日として５００株以上を保有する株主にデジタルギフト１万円を贈呈する株主優待を実施する。売上高の予想は据え置いた。



