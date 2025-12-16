松屋アールアンドディ<7317.T>はカイ気配のまま上昇している。１５日の取引終了後、オムロン<6645.T>傘下のオムロンヘルスケアが松屋Ｒ＆Ｄに対し、完全子会社化を目的としてＴＯＢ（株式公開買い受け）を実施すると発表した。買付価格は１株１１１０円で、松屋Ｒ＆Ｄの株価はこれにサヤ寄せする動きをみせている。



買付予定数の下限は１１２３万３００株（所有割合５１．９３％）で、上限は設定しない。６月下旬をメドに買い付けを始めることを目指す。ＴＯＢ成立後は所定の手続きを経て、松屋Ｒ＆Ｄは上場廃止となる見通し。松屋Ｒ＆ＤはＴＯＢに賛同の意見を表明し、株主に対し応募を推奨している。オムロンヘルスケアは血圧計腕帯の安定供給の確保や新製品の迅速な開発などにつなげる構え。東京証券取引所は１５日付で、松屋Ｒ＆Ｄを監理銘柄（確認中）に指定した。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS