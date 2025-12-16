１５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５６．８２ドル（－０．６２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３３５．２ドル（＋６．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６２９４．０セント（＋１５７．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２０．７５セント（－８．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３９．７５セント（－１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０７１．７５セント（－５．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．５０（－２．７９）
出所：MINKABU PRESS
