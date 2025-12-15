１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円０３銭前後と前週末午後５時時点に比べ６０銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８１円９２銭前後と同７０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５５円８０銭台で推移していたが、その後はドル売り・円買いが優勢の展開となり、午後３時にかけ１５５円００銭ラインを意識する展開となった。前週末のニューヨーク市場で米長期債利回りが上昇したことを受け、朝方は１５６円を視野に入れた水準にあったが、ドルの上値は重く徐々にドル売り・円買いが優勢の展開となった。今週は１８～１９日に日銀金融政策決定会合が予定されているほか、１６日に米１１月雇用統計、１８日に米消費者物価指数（ＣＰＩ）と重要経済指標の発表も予定されている。こうしたなか、持ち高調整のドル売り・円買いが優勢となった様子だ。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７３４ドル前後と同０．０００４ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS