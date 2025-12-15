乃村工藝社<9716.T>に注目したい。展示施設や商業施設などのディスプレー企画、設計、運営の最大手である同社は、１０月に２６年２月期の連結営業利益を従来予想の９５億円から１２０億円（前期比３４．９％増）へ上方修正した。活発な民間投資やインバウンド需要が追い風となったほか、大阪・関西万博の工事受注などが寄与した。今期配当も従来予想から６円増の４０円（前期は３２円）に見直した。



万博は終了したものの、専門店の新装・改装や都市再開発に絡む複合商業施設、オフィスなどに絡む需要は強い。今期は６期ぶりの最高益見通しだが、来期も増益基調は続きそうだ。株価は配当利回りで３．２％前後の水準と再評価余地が大きく、ここからの一段高が見込める。（地和）



出所：MINKABU PRESS