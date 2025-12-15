アドウェイズがカイ気配で逆行高、今１２月期営業利益大幅増額で底値圏からリバウンドの動き誘発

アドウェイズ<2489.T>は大幅安の日経平均に逆行してカイ気配、底値圏離脱の動きを強めている。アフィリエイト広告をはじめとしたネット広告サービスの大手で、包括的なマーケティング支援などで優位性を発揮する。前週末１２日取引終了後、２５年１２月期の業績予想の上方修正を発表、売上高は従来予想の１１７億円から１２０億円（前期比５％減）、営業利益は２０００万円から１億５０００万円（同１０％減）に増額した。



なお、１９日付でプライム市場からスタンダード市場への市場変更が発表されたが、これはここまでの株価推移で事前に織り込みが進んでいた面もあり、特に悪材料視されていないもようだ。株式需給面に目を向けると、日証金では今月上旬から貸株注意喚起の対象となっており、直近貸借倍率は０．２１倍と売り長となっている。



出所：MINKABU PRESS