１２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５７．４４ドル（－０．１６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３２８．３ドル（＋１５．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６１３６．２セント（－２５６．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３４．５０セント（±０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３１．５０セント（－３．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０７６．７５セント（－１６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．２９（－２．４９）
出所：MINKABU PRESS
