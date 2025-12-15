新刊『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』は、東大・京大・早慶・旧帝大・GMARCHへ推薦入試で進学した学生の志望理由書1万件以上を分析し、合格者に共通する“子どもを伸ばす10の力”を明らかにした一冊です。「偏差値や受験難易度だけで語られがちだった子育てに新しい視点を取り入れてほしい」こう語る著者は、推薦入試専門塾リザプロ代表の孫辰洋氏で、推薦入試に特化した教育メディア「未来図」の運営も行っています。今回は、中学生の親御さんにも知っておいてほしい、名門大学に「推薦入試」で受かる学生の特徴について解説します。

「いい子」よりも「問題児」のほうが合格する

私たちはこれまで、実際に大学に合格した生徒の志望理由書を集め、どんな子が合格しているのかを徹底的に分析してきました。その中で、合格者はいくつかの『合格者の共通点』があることがわかっています。

その1つが、「いい子」よりも「問題児」のほうが合格しているということです。もちろんどの大学でもそう、というわけではありませんが、しかし真面目で素直な「いい子」が評価されるばかりでなく、空気を読まず行動し、既存の枠組みを変えた経験があるような、ある意味での「問題児」の方が評価されている面があるのです。

総合型選抜という仕組みが広がる中で、「既存の枠の中で正しく生きる人ではなく、新しい枠を自分で作れる人を評価する」とアドミッションポリシーに記載している大学は少なくありません。それもあって、学校という小さな社会の中で少し“はみ出している”生徒が、高く評価される傾向にあるのです。

「空気を読まない勇気」を持った生徒

実際に合格した学生の中には、学校の先生と意見がぶつかるほどの“問題児”も少なくありません。たとえば、ある高校生は、生徒会活動の中で「学校の校則が時代遅れではないか」と感じ、教師陣に対して改革案を提案した経験を持っており、そこから「既存の学校教育のパラダイムのこういう部分がいけない」という問題意識をもち、総合型選抜で難関大学の教育学部に合格していきました。

自分が分析するに、彼女は、「空気を読まなかった」のではなく、あえて空気を読まず、空気を変えようとしたのだと思います。そして、大学が評価したのは、まさにその姿勢だったと考えられます。

“市長にプレゼンした高校生”のケース

また、別の生徒の事例では、自分の住む地域の課題を感じ、市役所に自らプレゼンをしに行ったケースもあります。その人は友人たちとアンケートを実施し、データをまとめ、市長に直接提案書を提出したのです。

これは一見、「生意気」な行動に映るかもしれません。しかし、その挑戦の裏には「地域をより良くしたい」という真っ直ぐな思いがありました。

この生徒は、その経験を志望理由書で「市民として社会と関わる責任を学んだ」と言語化し、難関大学の政治経済学部に合格しました。

“問題児”とは、「自分の考えを持っている人」

誤解してはいけないのは、ここでいう「問題児」とは、単にルールを破ったり、周囲を困らせたりする“反抗的な子”のことではありません。

大学が評価しているのは、「自分の意見を持ち、それを表現する勇気がある人」です。言われたことをそのまま受け入れるのではなく、「なぜそうなっているのか」「本当にそれが正しいのか」と考え、自分の頭で行動できる人。

このような“自立した思考力”を持つ学生こそ、これからの社会を変えていく可能性があると大学は見ています。

「問題児」を育てる家庭が、結果的に強い

ここで重要なのは、親の姿勢です。子どもが先生に反論したり、周囲と意見が合わなかったりすると、多くの親は不安になります。

「そんなことして大丈夫？」「波風を立てないで」と止めてしまう人も多いでしょう。しかし、その“異論を言う勇気”こそが、社会で必要とされる資質です。

むしろ、子どもが自分の意見を持ち、失敗しながらも行動しているなら、それは誇るべきことです。親がその挑戦を応援できる家庭ほど、子どもは自分の信念を育て、結果的に大学でも評価されます。

「問題児」は、社会を動かす人材になる

他人から「問題児」と呼ばれていた生徒の多くは、社会課題に対して強い当事者意識を持っているからこそ、周りの空気を読まずに行動している人たちでした。

現状に満足せず、「もっとこうできるのでは？」「この仕組みはおかしい」と疑問を持ち、行動を起こします。それは、ただの反抗ではなく、「変化を起こす力」です。そして、大学が本当に求めているのは、そうした「現状を変える挑戦者」なのだと考えられます。

（この記事は『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』を元に作成したオリジナル記事です）