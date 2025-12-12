¡ÖËºÇ¯²ñ¡¦µ¢¾Ê¡¦ÂçÁÝ½ü¡×¤¬Íè¤ëÁ°¤Ë¡ª³Ê°ÂSIM¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡Öy.u mobile¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍýÍ³¤Ã¤Æ¡©
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡Ö½ÐÈñ¤Îµ¨Àá¡×¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¹¥Þ¥ÛÎÁ¶â¤ò¸«Ä¾¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢²¿¤«¤È¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£ËºÇ¯²ñ¤ä¿·Ç¯²ñ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥»ー¥ë¡¢µ¢¾Ê¤Ë¤«¤«¤ë¸òÄÌÈñ¤ä¤ªÇ¯¶Ì¡¢ÂçÁÝ½ü¤Î¤¿¤á¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤Ê¤É¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë½ÐÈñ¤¬½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤Ê¤É¤ÎÎ×»þ¼ýÆþ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Ä¤¤µ¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¿·Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤ï¤Æ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤«¤é¸ÇÄêÈñ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¥¹¥Þ¥ÛÎÁ¶â¤Ï¡¢Ëè·î»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¹â¤¤¤Þ¤ÞÊ§¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤·¤¿¡Èµ¤¤Å¤«¤Ì¥à¥À¡É¤òÇ¯Æâ¤Ë¸«Ä¾¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¤Î²È·×¤ËÍ¾Íµ¤òÀ¸¤ß¤À¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥×¥é¥ó¤¬¥·¥ó¥×¥ë¡ª U-NEXTÉÕ¤¤â
y.u mobile¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥ÛÂå¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î³Ê°ÂSIM¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤¬¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡£²»À¼SIM¤Ê¤é·î³Û1,070±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÍÆÎÌ¤Ï5GB¡£¡Ö¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÊ£»¨¤Ê¥×¥é¥ó¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ê°ÂSIM¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿U-NEXT¡Ê¢¨¡ËÉÕ¤¤Î¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤ây.u mobile¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
¢¨U-NEXT¤Ï±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Þ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡£
¤ªÀµ·î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²È¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¹¥¤¤Ê±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤à¡£¤½¤ó¤Ê²á¤´¤·Êý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢U-NEXTÉÕ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Î¥×¥é¥ó¤Ï¿ÞÉ½1¤ÎÄÌ¤ê¡£
¿ÞÉ½1
¡¦¥Çー¥¿SMS¤¢¤ê¡§932±ß
¡¦¥Çー¥¿SMS¤Ê¤·¡§800±ß 5GB¡ÊºÇÂç10GB¢¨1¡Ë ¥·¥ó¥°¥ë U-NEXT ¡¦²»À¼¡§2,970±ß
¢¨²»À¼¤Î¤ß¥Çー¥¿¤Ê¤· 10GB¡ÊºÇÂç30GB¢¨2¡Ë ¥·¥§¥¢ U-NEXT ¡¦²»À¼¡§4,170±ß
¡¦¥Çー¥¿SMS¤¢¤ê¡§4,082±ß
¡¦¥Çー¥¿SMS¤Ê¤·¡§3,950±ß 20GB¡ÊºÇÂç50GB¢¨2¡Ë
É®¼ÔºîÀ®
¢¨1 ¡ÖºÇ⼤10GB¡×¤Ï¡¢y.u mobile¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥®¥¬ÇÜÁýÆÃÅµ¡×¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡£
¢¨2 ¡ÖºÇ⼤30GB¡×¡ÖºÇ⼤50GB¡×¤Ï¡¢y.u mobile¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥®¥¬ÇÜÁýÆÃÅµ¡×¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ëè⽉ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë1,200±ßÊ¬¤ÎU-NEXT¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤Æ10GB¥Á¥ãー¥¸¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡£
¤¹¤Ç¤ËU-NEXT¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢y.u mobile¤Ë¤¹¤ë¤È°µÅÝÅª¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢U-NEXT¤òÃ±ÂÎ¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë¤È·î³Û2,189±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢y.u mobile¤ÎU-NEXTÉÕ¤¥×¥é¥ó¡Ö¥·¥ó¥°¥ë U-NEXT¡×¤Ê¤é·î³Û2,970±ß¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢U-NEXT¤Ë¡Ü781±ß¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤¬»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ëè·îÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëU-NEXT¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î¹ØÆþ°Ê³°¤Ë¡¢¥®¥¬¤Î¥Çー¥¿¥Á¥ãー¥¸¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËU-NEXT¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤ÎÊý¤Ê¤é¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥µー¥Ó¥¹¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¡Ö¥®¥¬ÇÜÁýÆÃÅµ¡×¤È¤¤¤¦¤ªÆÀ¤Ê»Üºö¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ¾Ý¥×¥é¥ó¤´¤È¤ËËè·î·ÀÌó¥×¥é¥ó¤Î¥®¥¬¤¬ÇÜÁý¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥·¥ó¥°¥ë¡Ê5GB¡Ë¡ä¥×¥é¥ó
¥®¥¬5GB+ÇÜÁýÆÃÅµ¥®¥¬5GB¡á10GB
¡ã¥·¥ó¥°¥ë U-NEXT¡Ê10GB¡Ë¡ä¥×¥é¥ó
¥®¥¬10GB+ÇÜÁýÆÃÅµ¥®¥¬10GB¡á20GB
¡ã¥·¥§¥¢ U-NEXT¡Ê20GB¡Ë¡ä¥×¥é¥ó
¥®¥¬20GB+ÇÜÁýÆÃÅµ¥®¥¬20GB¡á40GB
Å¬ÍÑÆü¡§Ëè·î1Æü¡Ê³«ÄÌÍâ·î¤«¤é½ç¼¡ÉÕÍ¿¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î1Æü～¡Ê½ªÎ»ÆüÌ¤Äê¡Ë
¢¨¥®¥¬ÇÜÁýÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¢½ªÎ»¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Å¬ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ»ö¹à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ïy.u mobile¤Î³ºÅö¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í¾¤Ã¤¿¥®¥¬¤ÏÌµ´ü¸Â¤Ç·«¤ê±Û¤·¡£ÌµÂÌ¤Ê¤¯»È¤¨¤ë°Â¿´´¶
y.u mobile¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡Ö¥®¥¬¤Î±Êµ×·«¤ê±Û¤·¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥®¥¬¤òÍâ·î°Ê¹ß¤ËÌµ´ü¸Â¤Ç·«¤ê±Û¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊºÇÂç100GB¤Þ¤Ç¡Ë¡£
¥®¥¬¤ò»È¤¤¤¤ì¤º¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥à¥À¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¨¤Æ¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤¯¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µÞ¤Ê¥®¥¬ÉÔÂ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥Á¥ãー¥¸¤¬³Ê°Â¡ª
¤ªÀµ·î¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î¥®¥¬¤òÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÆ°²è¤ò¸«¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤ª½Ð³Ý¤±¤·¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤Ã¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¤È¡¢²¿¤«¤ÈÄÌ¿®ÎÌ¤¬Áý¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢y.u mobile¤Ê¤é°Â¿´¤Ç¤¹¡£ÄÉ²Ã¥Á¥ãー¥¸¤¬¤È¤Æ¤â¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1GB¤¢¤¿¤ê330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£10GB¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¡¢1GB¤¢¤¿¤ê120±ßÄøÅÙ¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï1GB¤Ç1,000±ßÁ°¸å¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°µÅÝÅª¤Ë¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¥Á¥ãー¥¸¤·¤¿¥Çー¥¿¤â±Êµ×·«¤ê±Û¤·¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤è¤¦¤Ë½ÐÈñ¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤ÎÁ¶âÀß·×¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Î¤â¤·¤â¤Ë¤âÈ÷¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö½¤ÍýÈñÍÑÊÝ¸±¡×ÉÕ¤¡ª
y.u mobile¤Ç¤Ï¡¢²»À¼ÄÌÏÃSIM¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¡¢¥æー¥¶ーÉéÃ´0±ß¤Î¡Ö½¤ÍýÈñÍÑÊÝ¸±¡×¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£ ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÇËÂ»¤ä¿åË×¡¢Á´Â»¡¢¸Î¾ã¤Ê¤É¤Ç¡¢Ç¯´ÖºÇÂç3Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î½¤ÍýÈñÍÑ¤òÊä½þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤·¤Æ²èÌÌ¤¬³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢°û¤ßÊª¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÆÍÁ³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¤·¤«¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢·ÀÌóÃæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«Æ°Åª¤ËÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë°Â¿´¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤òÄ¹¤¯ÂçÀÚ¤Ë»È¤¤¤¿¤¤Êý¤ä¡¢½¤ÍýÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤Ï¡Ö°Â¿´¤Ç¤ó¤ïÁêÃÌ¡×¤Ø
¥¹¥Þ¥Û¤Î¸«Ä¾¤·¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤ÄÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·y.u mobile¤Ê¤é¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤ò¡Ö°Â¿´¤Ç¤ó¤ïÁêÃÌ¡×¤Ç¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤ÎÊý¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È¤Ï¹Ô¤ï¤ºÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÍýÇ°¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢y.u mobile¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¸½ºßÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¥×¥é¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎÁêÃÌ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£y.u mobile·ÀÌóÁ°¤Ç¤âÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤ÒÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¯Ëö¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¥¹¥Þ¥ÛÎÁ¶â¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
y.u mobile¤Ê¤é¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡¢Í¾¤Ã¤¿¥®¥¬¤òÌµ´ü¸Â¤Ç·«¤ê±Û¤»¤ë°Â¿´´¶¡¢³Ê°Â¤ÎÄÉ²Ã¥Á¥ãー¥¸¡¢U-NEXTÉÕ¤¤Î¥¨¥ó¥¿¥á´Ä¶¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½¤ÍýÈñÍÑÊÝ¸±¤Þ¤Ç¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥ÛÂå¤ò¸¤¯ÀáÌó¤·¤Ê¤¬¤é²÷Å¬¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤¼¤Òy.u mobile¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö³Ê°ÂSIM¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤Ç¤ó¤ïÁêÃÌ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢µ¿Ìä¤ò²ò¾Ã¤·¤Ê¤¬¤éÌµÍý¤Ê¤¯¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢y.u mobile¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬°µÅÝÅª¤Ë¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼è°·Å¹ÊÞ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤«¤é¤â¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¤³¤Á¤é
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー