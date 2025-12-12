UA7

MUSINは、SHANLINGのポータブルDAC/アンプ「UA7」を12月19日に発売する。ESSのDACチップ「ES9069」に加え、デュアル「JAN6418」真空管を搭載。「豊かな真空管フレーバー、心地よいサウンド」が楽しめるという。価格は44,550円。カラーはGray/Orange/Black。

DACチップはES9069を電流出力モードで採用。強力なD/A性能を確保しつつ、消費電力と発熱量も抑えた。データは768kHz/32bit、DSD512のハイサンプリングに対応する。

2基の「OPA1612」オペアンプによるI/V変換で、ロスの少ない高効率変換を追求しながら、ハイエンドDAPで築いた技術を継承し、デスクトップデバイスにも匹敵するという、オペアンプに4基のBUF634を組みわせた増幅回路になっている。

ヘッドフォン出力は、3.5mmシングルエンドと4.4mmバランス。4.4mmバランス出力は、最大577mW@32Ωの高い駆動力を持つ。High/Lowの2段階のGain切り替えも可能。

真空管はJAN6418×2。カスタマイズショック吸収構造を採用し、真空管を保護。高弾力性を備えた振動吸収素材が衝撃・振動を吸収し、マイクロフォニックノイズを効果的に低減している。

デジタル入力はUSB-C。付属のOTGケーブルは高純度無酸素銅線を採用。OTGケーブルの交換にも対応する。UA7システムメニューでUAC1.0モードに切り替えることで、UAC1.0をサポートしたコンシューマーゲーム機とも接続できる。

外形寸法は70×36×15mm、重量は約48.5g。

UA7専用PUレザーケース

ディスプレイの視認性と操作性はそのままに、真空管パーツ部に放熱性を確保するためのメタルメッシュを採用した、UA7専用PUレザーケースも別売する。ブラック・パープル、ブラック・オレンジの2種類のバイカラーラインナップ。価格は2,475円。