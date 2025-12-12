Vaundy『日曜日の初耳学』で自身の脳内を完全言語化！山下達郎のボイスコメントも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Vaundyが、12月14日に放送される『日曜日の初耳学』の「インタビュアー林修」に出演する。

■「アイデアは線香花火がパチパチしているイメージ」（Vaundy）

2024年のカラオケランキング1位＆ストリーミング再生10億回以上という代表曲「怪獣の花唄」で、『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』の最優秀国内シンガーソングライター楽曲賞に輝いたVaundy。25歳にして令和の音楽シーンをリードする注目の天才アーティストを、『日曜日の初耳学』×『情熱大陸』が番組史上初めてのコラボで大特集。

『日曜日の初耳学』では、林修も「凡人にはなかなか理解しがたい」と舌を巻く“天才の思考”が率直に明かされる。

まずは、山下達郎も惚れ込むVaundyの歌詞の魅力を、現代文講師の林修が深掘り。すると、ファンの間で考察を巻き起こした代表作「怪獣の花唄」について、歌詞が二重構造になっているという衝撃の背景が判明。Vaundy自身の楽曲制作スタイルそのものにも深く関わる“二重構造”とは!? 本人がその謎に答える貴重なトークは必見だ。

さらに、“規格外の天才”と呼ばれるVaundyのモノづくりの神髄が次々に語られていく。

「アイデアは線香花火がパチパチしているイメージ。ゆっくり拾っていたら拾いきれない。だから“筋肉”を鍛える」

「自分の嫌なことを忘れるために書いていた」

「みんな“悲しいことベース”で生きていて、そのリズムが崩れたときが気持ちいい。僕は崩し続けたい」

彼がなぜ音楽を作り続けるのか、そしてなぜ人々の心をこんなにも捉えるのか。その答えが明かされる。

■「エネルギッシュです。羨ましいぐらい」（山下達郎）

そんなVaundyの魅力を、テレビにめったに登場しない山下達郎がボイスコメントで語る。「エネルギッシュです。羨ましいぐらい」という山下が鋭い洞察で語ったアドバイスとは…!?

一方、スタジオではプライベートで親交のある仲良しミュージシャンがリモートで登場する他、25歳の若者らしい純粋な面がうかがえるひと幕も。カメラ好きのVaundyが、収録用カメラに「バズーカじゃん！ すげぇ！」「触っていいですか？」と大興奮。たちまち没頭し、『オールスター感謝祭』風のCM前の煽り撮影にも挑戦する。

そして、『日曜日の初耳学』がVaundyの“頭の中”を解き明かしたあとは、『情熱大陸』が半年間にわたる濃厚な密着取材でVaundyの知られざる素顔とリアルな日常を余すことなく捉える（12月14日・15日の2夜連続スペシャル）。2番組による前代未聞のスペシャルなコラボで明らかになる“規格外の天才”Vaundyの現在地と過去、そして音楽の未来。この貴重すぎる瞬間を、ぜひチェックしよう。

■番組情報

MBS／TBS系『日曜日の初耳学』

12/14（日）22:15～23:09

MC：林修、大政絢

スタジオゲスト：木嶋真優、澤部佑（ハライチ）、田村淳、中島健人、那須雄登（ACEes）、福原遥

VTR出演：Vaundy、Jeremy Quartus（Nulbarich・JQ）、山下達郎（声のみ）

MBS／TBS系『情熱大陸』

12/14（日）23:15～23:45

12/15（月）23:56～24:56

