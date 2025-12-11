「娘と一緒に成仏したい」77歳女性が明かした壮絶な半生…年金7万円弱、70歳での熟年離婚、そして娘の死
77歳の元医療事務の女性が、YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」の動画に出演。月7万円弱だという年金生活の実態や70歳での熟年離婚、そして亡き娘への尽きない想いを赤裸々に語った。
インタビュー当時、喜寿（77歳）を迎え、翌日には中学校の同窓会を控えていると明かした女性。自身の職歴については、ほとんどが専業主婦だったが、個人病院での医療事務や、大手企業に半年間だけ勤めた経験があると振り返った。年金額は、大半を占める国民年金に、半年分の大手企業の年金が年に数千円加わる程度で、月額にすると「7万円もないかもしれない」と話した。
人生の転機として、70歳の時に熟年離婚した過去を告白。その際、夫の年金を分割する制度は利用しなかったという。周囲からは「もらった方がいい」と言われたものの、「面倒くさいし、家があるからいいかなと思って」と、手続きの煩雑さから申請しなかったと明かした。財産分与で自宅は譲り受けたため、住む場所には困らなかったそうだ。
動画では、40歳を過ぎて自ら命を絶ったという娘についても言及。「成仏しないで私と一緒に暮らしてほしい」という想いから、法要なども行わず、お骨とへその緒を今も自宅に置いていると語った。そして、「私の一番の欠点は、子どもにとっての才能を伸ばしてあげられなかったこと」と、親としての後悔を吐露。「（亡くなった娘と）一緒に成仏できる」と、自身の最期に想いを馳せた。
壮絶な過去を経験しながらも、趣味の裁縫に没頭したり、教員免許を活かしてボランティア活動をしたりと、前向きに日々を過ごす女性。その言葉の端々からは、亡き娘への深い愛情と、自身の人生を静かに受け入れる強い意志が感じられた。
年金の現実を知るためには、実際に年金を受給している人から話を聞くのが一番！ 街角で出会った高齢者から、年金受給額、使い道、さらには現在の生活状況に至るまで、視聴者さんが気になるアレコレをインタビューし、年金受給者のリアルな声をお届けします！！
