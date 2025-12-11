オリックス・平野佳寿投手が１１日、大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、今季年俸１億６５００万円から減額制限超えとなる１億１０００万円ダウンの年俸５５００万円＋出来高でサインした（金額は推定）。「コーチ業もそうだけど、まだ現役もやっているので、現役選手として若い子を引っ張ってほしいと言っていただいた。両方、選手もコーチ業もしっかりさせてもらいたい」と席上でのやり取りを明かした。

２１年に米大リーグから復帰し、４１歳はパ・リーグの投手で最年長。今季は４月３日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）で史上４人目のＮＰＢ通算２５０セーブを達成したが、１軍では３試合の登板に終わった。「何もチームに貢献できなかったので、いいシーズンじゃなかったと思います」と厳しく自己評価。「１軍に呼ばれなかったのは自分の実力不足なので、そこはしっかり反省し、来年はしっかり１軍で貢献できるように」と言葉に力を込めた。

プロ２１年目の来季はコーチ兼任となることが決まり、今季終了後の秋季練習から指導を開始。１１月の高知キャンプでは寺西にフォークの投げ方を助言するなど、精力的に動き回った。「チームとしても２年、優勝から遠ざかっている。もう一度みんなで優勝できるように。選手でもコーチとしてもサポート、貢献できたら」。レジェンドにしかできない「二刀流」で、０５年ドラフト同期の岸田監督を支える。