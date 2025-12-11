１０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５８．４６ドル（＋０．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４２２４．７ドル（－１１．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６０３７．９セント（＋２１．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３１．２５セント（－５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３４．７５セント（－６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０９１．２５セント（＋４．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０１．３８（＋１．７５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝５８．４６ドル（＋０．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４２２４．７ドル（－１１．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６０３７．９セント（＋２１．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３１．２５セント（－５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３４．７５セント（－６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０９１．２５セント（＋４．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０１．３８（＋１．７５）
出所：MINKABU PRESS