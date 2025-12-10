キューズQ、2025年12月発売予定フィギュア3製品の発売延期を発表「冥途武装：Ax」「メアリー」「神官シブナ」が延期に
「冥途武装：Ax 試作兵装試験装備」
キューズQは、2025年12月発売予定のフィギュアについて発売延期を発表した。
発売延期となる商品は、「冥途武装：Ax 試作兵装試験装備」「火星第13区所属 中近接戦闘型M.A.I.D メアリー」「神官シブナ」の計3商品。
今回同社公式Xアカウントにて対象商品の発売日延期を発表しており、「冥途武装：Ax 試作兵装試験装備」は2026年1月8日出荷予定に延期、「火星第13区所属 中近接戦闘型M.A.I.D メアリー」は2026年3月、「神官シブナ」は2026年4月に発売延期となることを伝えている。
「火星第13区所属 中近接戦闘型M.A.I.D メアリー」
「神官シブナ」
［発売月変更のお知らせ］- キューズQ (@quesq_info) December 10, 2025
12月発売予定の以下作品について、発売月を変更させていただきます🙇♂️
冥途武装：Ax
12月→ 1月8日出荷
中近接戦闘型M.A.I.D メアリー
12月→ 2026年3月
神官シブナ
12月→ 2026年4月
Axは船舶遅延から、年内に間に合わずでした・・・
大変申し訳ございません🙇♂️ pic.twitter.com/7BWBVCyk3e
