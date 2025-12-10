【冥途武装：Ax　試作兵装試験装備】 12月 → 2026年1月8日 出荷予定 価格：34,100円 【火星第13区所属 中近接戦闘型M.A.I.D　メアリー】 12月 → 2026年3月 発売予定 価格：27,280円 【神官シブナ】 12月 → 2026年4月 発売予定 価格：26,180円

「冥途武装：Ax　試作兵装試験装備」

　キューズQは、2025年12月発売予定のフィギュアについて発売延期を発表した。

　発売延期となる商品は、「冥途武装：Ax　試作兵装試験装備」「火星第13区所属 中近接戦闘型M.A.I.D　メアリー」「神官シブナ」の計3商品。

　今回同社公式Xアカウントにて対象商品の発売日延期を発表しており、「冥途武装：Ax　試作兵装試験装備」は2026年1月8日出荷予定に延期、「火星第13区所属 中近接戦闘型M.A.I.D　メアリー」は2026年3月、「神官シブナ」は2026年4月に発売延期となることを伝えている。

「火星第13区所属 中近接戦闘型M.A.I.D　メアリー」

「神官シブナ」

(C) Nidy-2D-
(C) siino
(C) biya