【実食レポ】チョコを溶かして楽しむ！東京ディズニーシー「ピスタチオとストロベリーのカフェモカ」
東京ディズニーリゾートで展開される、物語の世界へ深く没入できるイベント「ディズニー・ストーリー・ビヨンド」の第3弾。
2026年1月14日(水)から3月19日(木)まで、東京ディズニーシーの「パラッツォ・カナル」を舞台に、ゴンドリエたちが紡ぐストーリーが繰り広げられます。
このイベントに合わせて、カーニバルの華やかな雰囲気を表現したホットドリンクが登場。
見た目の美しさはもちろん、飲み進めるごとの変化も楽しめる一杯です。
東京ディズニーシー「ピスタチオとストロベリーのカフェモカ」
販売期間：2025年12月26日〜2026年3月19日
価格：850円
販売店舗：東京ディズニーシー「ゴンドリエ・スナック」
カーニバルの賑やかさや華やかさを、ピスタチオの緑とストロベリーの赤で表現したカフェモカ。
温かいカフェモカの上にたっぷりとトッピングされたナッツやフルーツが、食感と風味のアクセントになっています。
冬のパラッツォ・カナル散策の合間に、冷えた体を芯から温めてくれるメニューです。
特別なカップで提供
「ピスタチオとストロベリーのカフェモカ」は特別なカップで提供。
カーニバルの賑わいを表現したデザインになっています。
「ディズニー・ストーリー・ビヨンド」のロゴもデザインされています。
チョコスティックで味わいをアレンジ
このドリンクには、棒付きのチョコスティックが添えられています。
そのままチョコレートとして少しずつ味わうのはもちろん、温かいカフェモカの中に浸して溶かすのもおすすめ。
苦みのあるコーヒーにチョコレートの甘さが溶け出し、濃厚でリッチな味わいへの変化を楽しめます。
自分好みのアレンジで、物語の余韻に浸るティータイムを過ごせます。
カーニバルの彩りと温かさをカップに詰め込んだ、冬限定のホットドリンク。
東京ディズニーシー「ピスタチオとストロベリーのカフェモカ」の紹介でした。
