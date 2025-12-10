・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝５８．２５ドル（－０．６３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４２３６．２ドル（＋１８．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝６０１６．９セント（＋２３９．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３６．２５セント（＋０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４０．７５セント（＋４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０８７．２５セント（－６．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２９９．６３（－１．８５）

出所：MINKABU PRESS