９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５８．２５ドル（－０．６３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４２３６．２ドル（＋１８．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６０１６．９セント（＋２３９．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３６．２５セント（＋０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４０．７５セント（＋４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０８７．２５セント（－６．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９９．６３（－１．８５）
出所：MINKABU PRESS
