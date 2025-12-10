2026年1月8日より放送がスタートする松嶋菜々子主演のテレビ朝日系木曜ドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』の追加キャストとして、高橋克実の出演が発表された。

本作は、『ドクターX～外科医・大門未知子～』（テレビ朝日系）、『緊急取調室』（テレビ朝日系）などヒット作を輩出するテレビ朝日の木曜ドラマ枠に誕生する新たな社会派エンタメドラマ。松嶋がテレビ朝日系連続ドラマ初主演を務める。

東京国税局・資料調査課。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。脱税者を震え上がらせるこの部署は“税務調査最後の砦”で、“料”の米偏を取って「コメ」と呼ばれている。

本作の舞台となるのは、そんな「コメ」の中に新設されたドラマオリジナルの部署「複雑国税事案処理室」＝通称「ザッコク」。松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない“厄介な”事案を扱う「ザッコク」を創設し、個性派揃いのメンバーとともに悪徳脱税者たちに大なたを振るう。

佐野勇斗、長濱ねる、千葉雄大に続いて出演が発表された高橋が演じるのは、「コメ」から総務部・広報広聴室に異動し、マスコットキャラ「ゼニドリくん」の制作・運営を担当している古町豊作。穏やかに定年を迎えたいと考えていたところ、正子に引き抜かれて「ザッコク」の室長に。ずば抜けた才能をもつメンバーを集める正子だが、古町に関してはちょっと違う。底抜けの人のよさと、これまで積んできた徳が呼び込むはずの“強運さ”で抜擢された、まさに「ザッコク」の福の神。一方で、空気が読めず鬱陶しがられることがあり、そのたびに正子を筆頭にメンバーからは日々ツッコミを受けている。

定年間近でかつ「ザッコク」のメンバーから雑に扱われる役柄でもある古町を演じるにあたり高橋は、「役柄は定年目前のオジサンではありますが、自分でも思いっ切り弾けて、楽しんで演じていきたいですね。きっとその空気感が、画面を通してご覧の皆さんにも伝わるはずです」と笑顔でコメント。

主演の松嶋とは、同じ作品に出演したことはあるものの、直接芝居をするのは本作が初。「実はシッカリとお芝居でからむのは今回が初めて。撮影前から『どうなるんだろう!?』と、ワクワクしていました。その感覚が、撮影が始まった今もずっと続いていて、毎回楽しくて仕方がないんです」と意気込みを語った。

