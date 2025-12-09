９日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発。朝方は前日終値を挟んで一進一退となっていたが、前日まで４日続落していたことから徐々に値ごろ感からの買いが優勢となった。



前日に米長期金利が一時４．１９％と約２カ月ぶりの高水準をつけたものの、この日の時間外取引では上昇が一服したことから円債への影響は限定的だった。債券先物は前日まで下落した反動で買いが入りやすく、日経平均株価が朝高後に値を消すと次第に上げ幅を拡大。きょうは財務省が５年債入札を実施するが、市場では無難に通過するとの見方もあり、先物は午前の高値で取引を終えた。なお、日銀の植田和男総裁は夕方に行われる英フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）のイベントに出席する予定で、ターミナルレート（政策金利の最終到達点）について言及があるかどうかが注目されている。



午前１１時の先物１２月限の終値は、前日比１４銭高の１３３円９８銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０１０％低い１．９６０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS