そんな反省の言葉とは裏腹に、大幅昇給を勝ち取ったのがDeNAの藤浪晋太郎（31）。8日の契約更改で、3000万円増の年俸8000万円でサインした。

7月に米球界からUターンした今季は6試合登板でわずか1勝。防御率も4.09と精彩を欠いた。減俸必至の成績ながら1.6倍アップを勝ち取った。

「大幅昇給を得たのは理由がある」と言うのは、さる代理人筋だ。

「辣腕で知られるスコット・ボラス氏が代理人を務める藤浪の契約は、満了時に自由契約になる内容だと聞いています。今オフ、ソフトバンクを自由契約になった有原航平もそうですが、メジャー帰りの選手は外国人選手と似た契約内容になるケースが多い。クビになりやすいし、年俸の減額制限もない。そういったリスクはあるものの、FAになって他球団もオファーできるため、本当かウソかはともかく、『米球団が関心を持っている』『他球団からこれだけのオファーが来ている』などと強気に出られる。当然、条件はハネ上がります」

実際、このオフの藤浪を巡っては、複数球団が獲得に関心を持っていたといわれている。

「ましてDeNAは助っ人投手のケイがメジャー復帰、ジャクソンも他球団との争奪戦に発展している。獲得に乗り出した前ヤンキース3Aの前田健太を楽天に奪われるなど、先発補強で出遅れていた。いくら藤浪の今季の成績がボロボロでも、背に腹は代えられません」（前出の代理人筋）

かくして1勝で大幅昇給を勝ち取った藤浪はこの日、「先発で180投球回到達」を来季の目標に掲げた。

その言葉通りの活躍をしてもらわないと、DeNAは割に合わない。

そんな藤浪について、横浜を38年ぶりのリーグ優勝、日本一に導いた権藤博氏は本紙日刊ゲンダイの連載コラムの中で、「打者にとってあれほど嫌な投手はいない」と断言。起用のカギは「本人はもちろん、ベンチがそう割り切れるか」と綴っている。いったいどういうことか。藤浪の「生かし方」とは。

