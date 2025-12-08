¡ÈÁ´À¹´ü¤«¤é20¥¥í¸º¡É¸µÌÚÂç²ð¡¢¡Ö·ã¥ä¥»½ÅÉÂÀâ¡×¤Î¿¿Áê¹ðÇò¤Ø¡Ö²õ»à¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¡Ä¡×¡¡º£Ìë¡Ø¼ç¼£°å¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¿ÇÎÅ½ê¡Ù
¡¡¸µ¥×¥íÌîµå¤Î¸µÌÚÂç²ð¤¬¡¢¤¤ç¤¦8Æü¸á¸å8»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¼ç¼£°å¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¿ÇÎÅ½ê¡Ù¤Ë½Ð±é¡£·ã¥ä¥»¤·¤¿¾×·â¤Î¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö²õ»à¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¡Ä¡×¡É·ã¥ä¥»½ÅÉÂÀâ¡É¤Î¿¿Áê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¸µÌÚÂç²ð
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤¤¤¤½¬´·¡¦°¤¤½¬´·Âç¸¡¾ÚSP¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£Ï·²½¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÆÍÁ³»à¤Î¥ê¥¹¥¯¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç°å¤¬Å°Äì²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡Á´À¹´ü¤«¤éÂÎ½Å¤¬Ìó20¥¥í¸º¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡È·ã¤ä¤»¡É¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µÌÚ¡£Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡Ö¸µÌÚÂç²ð¡¡·ã¥ä¥»½ÅÉÂÀâ¤Î¿¿Áê¤Ï¡©¡×¤È¤¦¤¿¤¤¡¢¸µÌÚ¤¬¡Ö¡ÊÂ¤¬¡Ë²õ»à¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ä¤È¤«¡×¤È¸ì¤ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤ë°ìËë¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ÈÖÁÈÆâÍÆ
¡Ú·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë¤¤¤¤½¬´·¡¦°¤¤½¬´·¡Û
¡¦ÌÍ¤ä¤´ÈÓ¤Ê¤É¤ÎÃº¿å²½Êª¤Ï¾Ã²½¤¬Áá¤¯¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ºÇ¶áÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¡¼¥Ü¥é¥¹¥È¡×¤ËÃíÌÜ¡ª
¡¦·ã¥ä¥»¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µÌÚÂç²ð¤Ë°ìÆüÌ©Ãå¤¹¤ë¤È¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤È·ìÅüÃÍ¤Î´ØÏ¢À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª
¡¦¼ñÌ£¤Ç»Ï¤á¤¿¶Ú¥È¥ì¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î½÷²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿65ºÐ¤Ë¤·¤Æ¸½Ìò¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¼çÉØ¤Î¶Ã¤¤Î¿©À¸³è¤È¤Ï¡©
¡¦Ä²³è¥ì¥·¥Ô¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¼çÉØ¤¬´Ù¤ëÍî¤È¤··ê¡Ä
¢£½Ð±é¼Ô
¡Ú»Ê²ñ¡ÛÁðÌî¿Î¡¢ÅìÌî¹¬¼£
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û¸µÌÚÂç²ð¡¢ÃæÀî°ÂÆà
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö²õ»à¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¡Ä¡×¡É·ã¥ä¥»½ÅÉÂÀâ¡É¤Î¿¿Áê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¸µÌÚÂç²ð
