ミライアル<4238.T>が後場大幅高している。午後２時３０分ごろに、未定としていた２５年１月期通期業績予想と配当予想を発表。売上高１２７億８０００万円（前期比８．７％減）、営業利益６億４０００万円（同５５．４％減）、純利益６億９０００万円（同３４．８％減）と減収減益を見込む一方、期末配当予想を４０円とし、年間配当予想を前期比１０円増の５０円としたことが好感されている。



主力のプラスチック成形事業で、半導体市場において先端品の需要が旺盛な一方で、既存品の需要回復には一定の時間を要していることや、成形機事業で自動車業界の動向など一部不透明な状況が継続していることから、減収減益を見込む。なお、配当予想は２６年１月期から新たに配当性向の指標を「総還元性向３０％またはＤＯＥ２％のいずれか高い方を下限とした安定配当」に見直し、株主還元を強化したことが要因としている。



同時に発表した第３四半期累計（２～１０月）決算は、売上高９４億２００万円（前年同期比８．５％減）、営業利益４億６５００万円（同５５．１％減）、純利益３億９７００万円（同４７．４％減）で着地した。



