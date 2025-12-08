µÈ¸¶´²¿Í¡¢ÃÏÊý½Å¾Þ¡È201¾¡¡É¤ÇÎòÂåºÇÂ¿¹¹¿·¡Ä23Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçµÏ¿¼ùÎ©
¡¡ÀÐÀî¸©¶¥ÇÏ½êÂ°¤ÎµÈ¸¶´²¿Íµ³¼ê¤¬¡¢12·î7Æü¤Ë¶âÂô¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè61²óÃæÆüÇÕ¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Î½Å¾ÞÄÌ»»201¾¡¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ½êÂ°µ³¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½Å¾ÞºÇÂ¿¾¡Íø¿ô¤ÎµÏ¿¤ò¡¢¼Â¤Ë23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
µÈ¸¶´²¿Íµ³¼ê¡¢ÃÏÊý½Å¾ÞÄÌ»»200¾¡Ã£À®¡Ä°ÂÆ£¾¡¸Ê¸µµ³¼ê¤ËÊÂ¤ÖÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤°Î¶ÈÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎµÏ¿
¡¡µÈ¸¶µ³¼ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç´öÅÙ¤â¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¾¡Íø¤ÇÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¡È½Å¾Þ¥¥ó¥°¡É¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¡£¤Ê¤ª¡¢ÃÏÊýÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1Ëü6929Àï3274¾¡¡¢2Ãå2600²ó¡¢3Ãå2079²ó¡¢4Ãå1749²ó¡¢5Ãå1592²ó¤Ç¡¢¶âÂôÂè8¥ì¡¼¥¹¤Î¼è¾ÃÊ¬¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¤¤¤º¤ì¤â12·î7Æü¥ì¡¼¥¹½ªÎ»»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏÊý¶¥ÇÏ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿µÈ¸¶µ³¼ê¤ÎÀáÌÜ¤Î¾¡Íø¤Ë¡¢½ËÊ¡¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢º£²ó¤ÎÂçµÏ¿¹¹¿·¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢º£¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£