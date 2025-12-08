¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡Û¥Ê¥ë¥«¥ß13Ãå¡¡¸Íºê¡ÖÇÏ¾ìÆþ¾ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¤¸¤¬¡Ä¡×
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¤Û¤í¶ì¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ÅÇÏÁê¼ê¤ËG1³Í¤ê¤ò´ü¤¹3ºÐÇÏ¥Ê¥ë¥«¥ß¤Ï6ÏÈ12ÈÖ¤«¤é½ÐµÓ¤¬¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡£²¿¤È¤«4ÈÖ¼ê¤ÇÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤¿¤¬µÓ¤ò¤¿¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ4¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤¯¡¢Ä¾Àþ¤ÏÇÏ·²¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼2ÀïÌÜ¤Î7Ãå°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÃæµþ»²Àï¤Ç13Ãå¡£Ï¢¾¡¤Ï¡Ö4¡×¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤¿¡£¸Íºê¤Ï¡ÖÇÏ¾ìÆþ¾ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¤¸¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦´¶¤¸¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ê¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Æ¥È¥â¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¼ê±þ¤¨ÎÉ¤¯¥°¥¤¥°¥¤¹Ô¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤Þ¤Ç¤Î²ÝÂê¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£