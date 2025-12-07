【手順】実録！ドコモ(irumo/eximo/ahamo)から楽天モバイルへMNPワンストップで乗り換える方法！乗り換えキャンペーン/2重で月額料金を払わない/MNP転出・転入～eSIM・SIM開通
IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「【手順】実録！ドコモ(irumo/eximo/ahamo)から楽天モバイルへMNPワンストップで乗り換える方法！」と題した動画を公開。ドコモから楽天モバイルへ電話番号をそのまま引き継ぐ「MNPワンストップ」の手順を解説した。
動画の最大のポイントは、多くの人が見落としがちな携帯料金の「二重払い」を確実に回避する方法だ。ネコさや氏は、乗り換えのタイミングを少し工夫するだけで、無駄な出費を抑えられると指摘。ドコモ、楽天モバイルともに解約月・契約月の料金は日割り計算されないため、乗り換えのタイミングが重要になるという。
氏が推奨する最も賢い乗り換えのタイミングは、「月末に手続きを開始し、月初1日に開通を完了させる」というものだ。具体的には、月末日の21時までに楽天モバイルへの申し込みとMNP転入手続きを済ませることで、その月末でドコモの契約が終了する。そして、翌月1日になってからSIMカードの挿入やeSIMプロファイルのダウンロードといった最終的な開通作業を行えば、楽天モバイルの課金開始が翌月1日からとなり、料金の重複期間が発生しないと説明した。
また、楽天モバイルの数あるキャンペーンの中から、最もシンプルでお得な「三木谷キャンペーン」を紹介。他社からの乗り換えで14,000ポイントが付与されるこのキャンペーンは、複雑な条件がなく、誰にでもおすすめできるという。乗り換え手順はeSIMであれば最短20分で完了するが、SIMカードの配送や本人確認に時間がかかる場合もあるため、月末ギリギリではなく余裕を持ったスケジュールで始めるよう促した。
この方法を実践すれば、誰でも簡単かつお得に乗り換えを完了させることができるだろう。携帯料金の見直しを検討しているドコモユーザーは、参考にしてみてはいかがだろうか。
