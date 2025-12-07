事件が未解決になった場合、それまで得られた膨大な捜査資料はどうなるのか……。ある警視庁OBによると、重要未解決事件に関しては必要な資料や記録を保管しているという。昭和55年6月に竣工した警視庁本部庁舎（霞が関）は地上18階、地下4階の威容を誇るが、そのどこかに、管内で起きた重要未解決事件の資料が保管されている。時効が成立しても、犯人を名乗るもの、犯人と思われるものが浮上した際、容疑者なのか否かを確認するためだという。昭和43年12月10日に発生し、同50年に刑事上の、そして同63年には民事上の時効も成立した「3億円事件」もその一つである。あまりにも有名な戦後未解決事件の舞台裏を探ってみたい。（全2回の第1回）

【写真で見る】3億円事件を追い続けた「昭和の名刑事」の在りし日の姿と、三億円事件の現場や遺留品など

3億円の衝撃

本シリーズでよく引用する警察庁の教養資料には、昭和から平成にかけて全国で起きた主要刑事事件の概要と、捜査の概況、反省・教訓などが記されている。これから刑事警察の捜査現場で指揮官（幹部）になる警察官たちの教科書でもあり、当然のことながら、解決した事件に関しては捜査経過やその後の処置などが詳細につづられているが、未解決に終わったものは短い記述にとどまる。3億円事件も同様だ。まずは、事案の概要から。

多くの日本人の脳裏に焼き付いている犯人のモンタージュ写真

〈昭和43年12月10日午前9時20分ごろ、東京都府中市にある東芝府中工場の従業員のボーナスである現金2億9430万余円を積んだ日本信託銀行国分寺支店の現金輸送車が、府中刑務所にさしかかったとき、後方からきた白バイ警官に扮した犯人が、「この車には爆弾が仕掛けられている」と申し向けながら乗務員4人を避難させ、その隙に現金輸送車を奪って逃走したもの。その後犯人は、国分寺跡で車を乗り換え、小金井本町地内の団地でジュラルミンのトランク3個から現金を抜き取り、いずれかに逃走した〉

約3億円の現金を白バイ警官になりすまし、わずか数分で奪い去る――事件の与えた衝撃は相当なものだった。この事件より前（戦前も含めて）、被害額が最高だった現金強奪事件は、昭和40年9月に青森県の青森銀行弘前支店前で起きたひったくり事件で、被害額は3100万円。犯人は2か月後に逮捕されている。

後に捜査第一課長として、府中署に設置された特捜本部の指揮を執った武藤三男氏は、事件発生時、機動捜査隊長だった。階級は警視、管理職である。

〈当時の武藤の月給が五、六万円。「仮に毎月十万円をもらうとしても年百二十万円、十年で一千二百万円、百年でやっと一億二千万円。ふとそんな計算もしてみた」〉（産経新聞「戦後史開封取材班」編『戦後史開封 昭和40年代編』扶桑社文庫）

ちなみに、当時のサラリーマンの平均年収は70万6300円だった。

奪われた現金は、東芝府中工場の従業員4523人に配られる賞与だった。一般に現金強奪事件のイメージは、ジェラルミンケースを開けると万札（当時は聖徳太子）がびっしりと並んでいるイメージがあるが、この事件はすべて賞与袋に小分けされていた。つまり、犯人は犯行後、4523人分の賞与袋を開けて現金を奪い、明細書や封筒を処分したことになる。

現金輸送車には4人の行員が乗っていた。後ろから走ってきたニセ白バイは右側から輸送車を追い越し、前方に回って右手を上げて「止まれ」の合図を送った。

「これは日本信託の車ですね。巣鴨署からの連絡で支店長の自宅が爆破されました。車にダイナマイトが仕掛けてあるので、シートの下を見せてください」

「昨日は車のカギをちゃんとかけてあるので、そんなものがあるはずはない」

答えたのは運転手。ここまでは“冷静”だった。

「じゃあ、車の下かもしれない」

ニセ警官のこの言葉に導かれるように4人は車を降り、後部に回った。

「あったぞ、ダイナマイトだ。爆発するぞ」

と、車の下から白い煙が噴き出し、赤い炎が上がる（実際は発煙筒）。4人は一斉に逃げ出し、ニセ警官は輸送車に乗り、最初はゆっくり、そして猛スピードで走り去った。

「現在は各メーカーがありますが、当時の白バイはほとんどがホンダ。しかし、犯行車両はヤマハ製でした。また、白バイが車両停止を求める際は、急停車は危険なため、サイレンを吹鳴し、車載マイクか警笛を鳴らして合図するのがルールです。しかも、ヘルメットに記章はなく、よく見ればバイクも灰色がかっていた（注・犯人が白に塗装した）。後になればわかることですが、こうした違和感に気づくことはなかったのです」（警視庁OB）

通報までの時間

では、捜査の経緯についてはどうか。前出の資料にはこうある。

〈本件発生と同時に、都内一円に緊急配備を敷いたが、犯人補足には至らず、モンタージュ写真を作成するなどして全国に手配した。また、現場からは偽装白バイをはじめ62点の遺留品が発見され、遺留品からの追跡捜査、前科前歴者の洗い出し等を重点に、捜査人員延べ17万1805人を投じて捜査を推進したが、逮捕には至らなかった〉

付け加えると、延べ捜査日数2555日。捜査費用は約10億円、12万人近い捜査対象者を調べたが、事件から時効までの7年間に、犯人を捕まえることはできなかった。

3億円事件には、主に4つの現場がある。まず、現金が奪われた府中市の府中刑務所裏の通称「学園通り」が第一現場。ここでは白バイや発煙筒などの遺留品があった。第二現場は第一現場から1.3km離れた国分寺市の武蔵国分寺跡。ここで犯人は現金輸送車を乗り捨てている。そして事件から4か月後の昭和44年4月、小金井市本町の団地の駐車場に長期間、放置されていたカローラのトランクから空のジェラルミンケースが3個発見された。第二現場で乗り換えた車と見られている。そして、見張り用に使用されたとみられるカローラが発見された、府中市内の空き地。ここは事件当日の早朝、エンジンのかかったバイクが停まっていたとの目撃情報もあった。

それぞれの現場に遺留品があり、その総数は120点にもなった。このため、大部分の刑事たちは、解決は早いと踏んでいたという。しかし、

「緊急配備を敷いた……とはいうものの、警視庁が事件を把握し緊急配備を敷いたのは、発生から約20分後の午前9時43分でした。現金輸送車から発煙筒の煙が出ているのを見て、爆発したと思った行員たちは、近くのガソリンスタンドから支店に電話を入れ、刑務所の裏で検問を受けたると報告しています」（前出・OB）

支店はすぐに警視庁に「ウチの輸送車が検問を受けているそうだが、何かあったのか」と問い合わせる。通信指令室が照会をかけるが、該当者（車）はナシ――こんなやり取りをしている間に、時間が経ってしまった。

資料の〈反省・および教訓〉にはこうある。

〈本件の捜査を通じ、機動力、通信力等警察の総合運用による捜査の初期段階における検挙活動の強化を図る必要が認められたため、機動捜査隊の拡充強化のほか、緊急配備の改善と通信指令室の強化及び無線自動車等の効率的運用を図った〉

緊急配備を例にとると、警視庁はパトカー631台、9500人の警察署員だけでなく、機動隊の応援も含め、約1万人で包囲網を敷いた。通行中の全車両を止めて検問せよ、との指示も出たが、各地で渋滞が起き、午後には撤回された。

現在の緊急配備態勢は、全署の管轄区域で行う全体配備。事件発生地点を中心に、5キロ、10キロと範囲を指定して行うキロ圏配備。事件発生署の管内だけで行う自署配備。高速道路や有料道路の料金所、駅の改札、空港など重要地点で行う要点配備――などに細分化されただけでなく、他県管内の発生事案に対し、県境の警察署が対応する広域外周配備。逆に他県警に配備を依頼する広域緊急配備の体制も整った。

未解決ゆえに

昭和を代表する重要未解決事件「3億円事件」に関して、編集部が入手した警察庁資料に記されているのは、以上である。

動機、犯行手順、逃走経路、共犯者・協力者の有無（事件では単独犯、複数犯どちらともいわれている）、奪った金の使途……誰もが知りたい事件の核心は、犯人が捕まらない以上、何もわからない。資料にある簡潔な文章の行間・字間には、従事した捜査員たちの様々な思いが埋まっている。

昭和50年12月10日、事件は時効を迎えた。特捜本部で最後のキャップとなった警視庁捜査第1課管理官の北野一男氏は、こう述懐している。

〈「発生時も雨だったが、時効の日も雨だった。最後まで涙雨を降らせやがてと思っていたら、深夜にはみぞれ雪になった」〉（前掲書）

だが、時効後も、事件が忘れ去られることはなかった。

【第2回は「『あの事件は俺がやった』自称犯人まで現れた「3億円事件」の闇…伝説の刑事が“サンケイ新聞の購読者”を当たった理由」展開された大捜査の裏で起きていた意外な事実】

