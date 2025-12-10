〈《公訴時効から50年》3億円事件の本当の犯人は？「担当刑事の説はつじつまが合わない」松本清張が唱えていた“もうひとつの説”〉から続く現金輸送車に積まれた約3億円の現金を、白バイ警官に扮した人物が奪って逃げた1968年の「3億円事件」。犯人が捕まらないまま公訴時効が成立し未解決事件となってから、今年で50年になる。【画像多数】犯人が乗り捨てた白バイ、車の窓から見えるジュラルミン製トランク、捜査を指揮した昭