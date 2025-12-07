「柔道・グランドスラム東京大会」（６日、東京体育館）

女子５２キロ級が行われ、２０２１年東京五輪金メダルの阿部詩（２５）＝パーク２４＝が、坪根菜々子（自衛隊）に優勢勝ちして２３年大会以来５度目の優勝を飾り、２６年世界選手権（１０月、バクー）代表に内定した。同６３キロ級を制した２５年世界選手権女王の嘉重（かじゅう）春樺（２５）＝ブイ・テクノロジー、男子９０キロ級を制した昨夏のパリ五輪銀メダルの村尾三四郎（２５）＝ＪＥＳエレベーター＝も同じく決まった。

３年後の夢舞台を見据えた強い覚悟で勝ち切った。詩は試合後にろっ骨を折っていたことを告白。１０月に負傷し、大会２週間前に正式に判明した。十分な稽古も積めず、状態は「５０％」と棄権もよぎったが、「ロサンゼルス五輪のことを考えると、靱帯（じんたい）が切れていても畳に立たないといけない」と出場を決意した。

痛みを伴う動きは極力避け、「寝技にならないで立ち技でやるしかない」と戦術を限定。モンゴル選手との初戦は袖釣り込み腰で技あり、大森生純（ＪＲ東日本）との準決勝は大外刈りで有効を奪って勝ち進むと、坪根との準決勝も大外刈りで有効を取り、５度目の優勝を決めた。

涙に暮れたパリ五輪から再起した今年。２月のグランドスラムバクー大会で復帰戦Ｖを飾ると、４月の全日本選抜体重別選手権、６月の世界選手権、そしてグランドスラム東京大会を制した。２０２５年は全勝締め。「もう一段、成長できたかな」と胸を張った。

来年６月からはロサンゼルス五輪のシード権に関わるポイントレースが始まる。内定をつかんだ２６年世界選手権で優勝すれば、階級内の立場的にも３大会連続の夢舞台が大きく近づくことになる。「技の精度をもっと上げていきたい」。一度は失意の底に沈んだヒロインが、リベンジの五輪へ確実に進んでいく。