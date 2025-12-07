【しまむら】で大当たり見つけた！ 40・50代のキレイ見え♡「マキシ丈アイテム」

大人世代が気になるボディラインをカバーしながら、キレイ見えを叶えたいなら【しまむら】の「マキシ丈アイテム」をチェック！ ストンと落ちる長め丈は、体型を拾いにくいうえに縦ラインを強調。スタイルアップ効果を期待でき、コーデを新鮮に見せてくれそうです。

マキシカーデは羽織るだけでこなれ感アップ

【しまむら】「ATP5GマキシVCD」\2,739（税込）

マキシ丈と肩が落ちるデザインで、ゆったりとリラクシーな着こなしが叶いそうなマキシカーディガン。長めの丈感に深めのVネック、しっかりと幅のある袖と裾のリブで、縦のラインを強調。全身をゆったりと覆うのでガバッと羽織れて、コーデが物足りないときの救世主になってくれそうです。

ボタンを留めてニットワンピース風に

ボタンを外してざっくり羽織るのもよさそうですが、よりキレイ見えを狙うならボタンを留めて着るのもおすすめ。シャツワンピなどに重ねれば、ニットワンピースのような仕上がりに。ボリュームのあるブーツを合わせると、重心が下がって今年らしいバランスに。パンプスやバレエシューズを合わせて足首を見せれば、ゆったりしたカーディガンとの対比で華奢見えしそう。

シンプル & 美シルエットのマキシスカート

【しまむら】「キモウナロースカート」\1,089（税込）

すっきりと直線的なシルエットが上品なナローマキシスカートも、大人のスタイルにおすすめの1枚。起毛素材を使っているので、手持ちのブラウスやカットソーを合わせても、冬らしさを演出できそうです。ややゆとりのあるシルエットなので、脚のラインをキレイに見せたい人は挑戦してみて。

ゆったりニットトップスも好バランスに

キレイめトップスをタックインしてレディにまとめるほか、あえてゆったりシルエットのニットトップスを選ぶのもあり。トップスのボリュームとスカートのすっきりシルエットとの対比で、好バランスに仕上がりそう。かさばりがちな冬コーデで、細身のスカートは何かと活躍する予感です。

