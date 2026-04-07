1-bit Bonsai 8BはAI開発企業のPrismMLが2026年3月31日に公開したAIモデルで、80億パラメーター規模なのにメモリ使用量を1.15GBに抑えた省メモリ性を特徴としています。1-bit Bonsai 8BはiPhone 17 Proでローカル実行できることも大きな特徴なので、PrismMLの公式サイトでデモ用アプリとして案内されていた「Locally AI」を使って実際に実行してみました。PrismML - Announcing 1-bit Bonsai: The First Commercially Viable 1-bit