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「home 5G」向けルーターなどに脆弱性 シャープが発表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • シャープは、同社製ルーター製品でセキュリティ脆弱性が発見されたと発表
  • 対象はドコモの「home 5G」向けルーター「HR01」「HR02」など
  • 認証なしで機器の情報が取得される可能性があるという
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