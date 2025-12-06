BABYMONSTER「PSYCHO」パフォーマンスビデオ公開！時々刻々と変わる表情演技とダイナミックなダンスラインに注目

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERが2ndミニアルバム『WE GO UP』収録曲「PSYCHO」のパフォーマンスビデオを公開した。

■MVに登場する唇のオブジェも登場

公開14日でYouTube再生数1億ビューを突破したMVに登場する唇のオブジェをそのまま再現したレッドトーンのセットが視線を圧倒する。暗闇のなかのシルエットで姿を現したBABYMONSTERは、どっしりとしたビートに合わせたグルービーなダンスラインで、曲特有のミステリーな雰囲気をリードした。

MVの衣装で武装したメンバーたちのビジュアルは、赤い照明の下でさらに鮮明なカリスマを吹き出し、観る人たちの心拍数を高める。

時々刻々と変わるメンバーたちの表情演技とダイナミックなダンスラインも印象的だ。強烈な目つきとパワフルなエネルギーに引き込まれる。また、BABYMONSTERの手の動作で「PSYCHO」を直観的に表現した振り付けや、歌詞とかみ合ったアウトローのヘッドバンギングも没入感を高める。

照明やカメラのムービング、特殊効果を活用したきめ細かな演出もポイントのひとつだ。曲の流れによって変化する照明はダイナミックな雰囲気を倍加し、多角度で捉えたカメラワークがパフォーマンスの魅力をいっそう引き上げる。ここに後半部の爆竹演出が加わり、ぴりっとした快感まで披露し、パフォーマンスビデオの名家YGらしい高クオリティ映像を再び誕生させた。

「PSYCHO」パフォーマンスはリエハタ、ジョナインなどトップクラスの振付師たちが意気投合して完成した。MVがコンセプチュアルな演出で爆発的な反応を得ただけに、今回のパフォーマンスビデオにも注目が集まりそうだ。

