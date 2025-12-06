C大阪vs横浜FC スタメン発表
[12.6 J1第38節](ヨドコウ)
※14:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 3 進藤亮佑
DF 16 奥田勇斗
DF 27 ディオン・クールズ
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 10 田中駿汰
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 13 中島元彦
MF 48 柴山昌也
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 2 中村拓海
DF 6 登里享平
DF 31 井上黎生人
MF 8 香川真司
MF 19 本間至恩
MF 35 吉野恭平
FW 29 古山兼悟
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
[横浜FC]
先発
GK 24 ヤクブ・スウォビィク
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 16 伊藤槙人
DF 30 山崎浩介
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 20 村田透馬
MF 23 窪田稜
MF 28 熊倉弘貴
MF 34 小倉陽太
MF 48 新保海鈴
FW 91 ルキアン
控え
GK 32 石井僚
DF 3 鈴木準弥
DF 5 福森晃斗
MF 14 中野嘉大
MF 39 遠藤貴成
MF 90 アダイウトン
FW 7 鈴木武蔵
FW 15 伊藤翔
FW 33 室井彗佑
監督
三浦文丈
