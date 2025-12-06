ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¶Ì°æ¤â¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¿·Þ¡ªÀ¾Àî¡õÅçËÜ²ÃÆþ¤Ç92Ç¯ÁÈ5¿Í¤Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¶Ì°æÂçæÆÅê¼ê¡Ê33¡Ë¤¬¡Ö92Ç¯ÁÈ¡×¤Ç¤Î¶¦Æ®¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£5Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¼Â»Ü¡£º£·î2Æü¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±³ØÇ¯¤ÎÀ¾Àî¤Î5Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¤¬Àµ¼°È¯É½¤µ¤ì¡¢±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãç´Ö¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤«¤âÆ±³ØÇ¯¡£¤Þ¤¿À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡×¤È¡¢´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¾Àî¤¬¼«Í³·ÀÌó¤ÇÂàÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿21Ç¯¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¡£¶Ì°æ¤Ï¡ÖÆ±³ØÇ¯Æ±»Î¤Ç¤´ÈÓ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Åê¤²¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤Þ¤¿¡Öº£¤ÏÂçÌ£¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£ÍÚµ±¤Î¾ì¹ç¤ÏºÙ¤«¤¤ÅðÎÝ¤ä¼éÈ÷¤Î¤¦¤Þ¤µ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¡£½ÐÎÝÎ¨¤â¹â¤¤¤·¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºå¿À¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ÅçËÜ¤âÆ±³ØÇ¯¡£¤³¤ì¤Ç¡Ö92Ç¯À¤Âå¡×¤Ï²ÃÆ£µ®¡¢»³ºê¤ò´Þ¤á¤Æ5¿Í¤ÈÁý¤¨¤¿¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÆ±³ØÇ¯¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤Ï¡×¤È¥Ë¥ó¥Þ¥ê¡£´¿·Þ²ñ³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÛÁü¤¹¤ë¤ËÍÚµ±¤¬¡È´¿·Þ²ñ¤ä¤Ã¤Æ¤ä¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢²ÃÆ£¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¤¯¤é¤¤¡×¤È¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï40»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·3¾¡2ÇÔ¡¢17¥Û¡¼¥ë¥É¤È´°Á´Éü³è¡£¼èÆÀ¤·¤¿¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¶Ì°æ¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£¼ã¼ê¤ÎÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡£À±ÎÇ»þÂå¤Î¾¾°æ½¨´î¤¬5ÂÇÀÊÏ¢Â³·É±ó¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬92Ç¯¡£¤½¤ÎÇ¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿5¿Í¤¬·ëÂ«¤·¡¢Íèµ¨¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÀ¶Æ£¡¡½ÙÂÀ¡Ë