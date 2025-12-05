東京株式（大引け）＝５３６円安と４日ぶり反落、主力株に利益確定売り膨らむ 東京株式（大引け）＝５３６円安と４日ぶり反落、主力株に利益確定売り膨らむ

５日の東京株式市場で日経平均株価は４日ぶりに反落。前日までの上昇の反動で、主力株に利益確定売りが膨らんだ。



大引けの日経平均株価は前日比５３６円５５銭安の５万０４９１円８７銭。プライム市場の売買高概算は２０億８９２２万株。売買代金概算は５兆４０４１億円となった。値上がり銘柄数は３１２と全体の約１９％、値下がり銘柄数は１２４５、変わらずは５３銘柄だった。



前日の米株式市場では、ＮＹダウが３１ドル安と下落したが、ナスダック指数は上昇した。米国市場は高安まちまちだったものの、日経平均株価は前日まで３日続伸し１７００円あまり上昇していたこともあり、この日の東京市場は利益確定売りが優勢となった。指数寄与度の高いファーストリテイリング<9983.T>やアドバンテスト<6857.T>、東京エレクトロン<8035.T>などが下落した。日経平均株価は前場に一時８００円強下落する場面があった。日銀が今月の金融政策決定会合で利上げに踏み切る公算が高い、との観測から午後に入り１ドル＝１５４円台半ばまで円高が進んだことも警戒された。



個別銘柄では、ファナック<6954.T>や東京電力ホールディングス<9501.T>、住友電気工業<5802.T>が安く、任天堂<7974.T>やキーエンス<6861.T>、ソニーグループ<6758.T>が値を下げた。トヨタ自動車<7203.T>やホンダ<7267.T>、ルネサスエレクトロニクス<6723.T>、村田製作所<6981.T>が軟調。良品計画<7453.T>やブリヂストン<5108.T>、イオン<8267.T>が売られた。



半面、ソフトバンクグループ<9984.T>やキオクシアホールディングス<285A.T>、レーザーテック<6920.T>が高く、フジクラ<5803.T>やディスコ<6146.T>もしっかり。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>やＩＨＩ<7013.T>、三井金属<5706.T>が値を上げた。



出所：MINKABU PRESS