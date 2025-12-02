本記事は、マネックス証券株式会社が2025年11月28日に公開したレポートを転載したものです。

本記事のポイント

・AI関連株の大幅調整でBMに大幅劣後

・12月のポートフォリオは基本的にホールドでAI株の戻りに賭ける

AI関連株の大幅調整でBMに大幅劣後

戦略ポートフォリオの11月のリターンはTOPIXに対して大幅にアンダーパフォームする結果となった。ソフトバンクグループ（9984）の急落が最大のアンダーパフォーム要因だった。

それまでのAI相場に追随できずに、11月に一気にAI関連株の組み入れを増やした途端にAI株の調整を喰らうという最悪の運用だった。パフォーマンスはまだ最終の配当込みリターンが出ていないので暫定のものだが、ほぼ確定値に近い数字である。

［図表1］リターン（％、配当込み） 出所：Quick AstraManagerよりマネックス証券作成

［図表2］運用開始以来のパフォーマンス推移 出所：Quick AstraManagerよりマネックス証券作成

12月のポートフォリオは基本的にホールドでAI株の戻りに賭ける

ソフトバンクグループなど大幅調整したため、自然体でウエイトが減った分、12月もこのままホールドで臨む。AI株の戻りに賭けるスタンスだが、先日のストラテジーレポート（2025年11月28日配信記事「「数兆ドルの投資」は回収不能か？AI業界で起きている「内輪の自転車操業」という不都合な真実【ストラテジストが解説】」）で指摘したとおり、AI投資の過熱感が危惧されるので、今後戻ったところではAI関連株はウエイトを落としていきたい。

そのほか、12月の戦略としては12月決算の高配当株へのベットを少し厚くする。銘柄入れ替えは日本酸素ホールディングス（4091）とDMG森精機（6141）を除外、三井化学（4183）とインフロニア・ホールディングス（5076）を追加する。銘柄の入れ替えは多くないが、既存保有銘柄のウエイト調整を若干行っている。詳しくは図表3のとおりである。

［図表3］12月の戦略ポートフォリオ 出所：Quick AstraManagerよりマネックス証券作成（価格は2025年11月28日終値）

広木 隆

マネックス証券株式会社

チーフ・ストラテジスト 執行役員

