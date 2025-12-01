フォーシーズが展開する宅配ピザ「PIZZA-LA（ピザーラ）」は、パーティーゲーム「桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～」とのコラボレーションを12月3日より2026年2月1日にかけて実施する。

期間中は作中のキャラクター「キングボンビー」をモチーフにした限定コラボピザ「キングボンビーのオレさまクォーター」が新登場する。マルゲリータやチーズピザなど4種類の味を楽しめるピザで、書き下ろしイラスト付きICカードステッカーと、Mピザ用の特製スリーブがセットとしてついてくる。このほか「山盛りキングボンビーポテト （コンソメバター味）」も提供。こちらはキングボンビーが描かれた限定パッケージが使用される。さらに、これら2商品をセットにしつつ200円オフになる「桃鉄２パーティーセット」も用意されている。

また、コラボピザ「キングボンビーのオレさまクォーター」を購入した人を対象に抽選で150人にソフト「桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～ 」やクーポンなどがあたるキャンペーンも実施される。

□ピザーラ×「桃太郎電鉄２」コラボキャンペーンページ

「キングボンビーのオレさまクォーター」（Mサイズ限定 価格：2,980円～）

「山盛りキングボンビーポテト （コンソメバター味）」（価格：880円）

「桃鉄２パーティーセット」（価格：3,660円～）

ゲーム内コラボも実施されている

(C)さくまあきら (C)Konami Digital Entertainment Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。