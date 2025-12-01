ヴィレッジヴァンガードは、「ヴィレヴァン福袋2026」（全10種）の事前予約受付を11月29日から12月31日まで実施している。店頭販売は2026年1月1日から開始予定で、価格は「迷ったらコレ！今年最初の運試しな福袋」が3,850円など。

毎年恒例の「ヴィレヴァン福袋」が今年も発売決定。今年は製作者の情熱とこだわりを注いだという、全10種類の福袋が用意される。

さらに、福袋を購入すると応募できる毎年恒例の懸賞キャンペーンも実施。景品には「人生で1度はやってみたかったよね！」という体験や、非売品のオリジナルグッズなどがラインナップされている。

なお、福袋各種は店舗によって予約数に限りがあるため、無くなり次第販売が終了となる。

□「ヴィレヴァン福袋2026」の特設サイト

【福袋ラインナップ】

「え？お前ん家これあんの！？」QOL爆上がり！？な福袋 ゴールド 11,000円

夕日が恋しくなる！ノスタルジックな福袋 ブラック 11,000円

ちょっと疲れていませんか？心のゆとりが成功の秘訣な福袋 ピンク 5,500円

この店に巨人いる？！思わず笑っちゃうビッグな福袋 パープル 5,500円

家に帰る前に中身開けちゃう人向けの今すぐ遊べるオモチャ！な福袋 ブルー 3,850円

開けたらそこは自由の国でした アメリカってこうじゃないんですか！？な福袋 イエロー 3,850円

Kawaiiの呪文唱えてみない？魔法少女のときめきいっぱいな福袋 レッド 3,850円

スタッフの気まぐれ～あなたへの愛を添えて～な福袋 レインボー 3,850円

迷ったらコレ！今年最初の運試しな福袋 3,850円

僕にとっては宝ですけど？尻"ごみ"してないで買っちゃえよ！な福袋 3,850円

各都道府県に1枚だけ、ゴミ袋の中に"すぐに使える1万円クーポン"が入っているという噂。買ったら袋の隅々まで要チェック

【ヴィレヴァンからのお年玉】

福袋購入者全てに2026年1月31日まで店舗での買い物時に利用できる「10％OFFクーポン」がプレゼントされる。なお、使用時に会計が1,000以上の場合はさらにもう1枚ゲットできる無限クーポンとなっている

