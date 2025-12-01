手のひらサイズの空気清浄機！Valiantx「PURRAIR2」

Valiantxから、プラズマ技術を活用した小型空気清浄・脱臭機「PURRAIR2」が登場。

2025年11月25日(火)より、応援購入サービス「Makuake」にて先行発売されています。

「ニオイケアを、もっと手軽に、もっと経済的に」をコンセプトに進化した新モデルです。

Valiantx「PURRAIR2」

販売期間：2025年11月25日(火)〜2025年12月28日(日)

販売場所：Makuake(マクアケ)

商品ページ：https://www.makuake.com/project/purrair2/

クラウドファンディングで注目を集めた前作からさらに進化を遂げた「PURRAIR2」。

ペットとの共生や在宅時間の増加で気になる室内のニオイ問題を解決します。

フィルターを使わずプラズマの力で分解するため、消耗品の交換が不要で経済的です。

手のひらサイズのコンパクト設計で、場所を選ばず設置できます。

プラズマ技術による強力な消臭

プラズマを利用して空気中の粒子をイオン化するイオナイザ方式を採用しています。

有害ガスや悪臭の原因物質に直接アプローチし、強力に脱臭・低減します。

フィルター交換の手間やランニングコストがかからない点が大きな魅力です。

静音・コンパクト設計

動作音はわずか32dBの静音設計を実現しました。

寝室や書斎、赤ちゃんのいる部屋でも、音を気にせず24時間使用できます。

片手で持てるほどのコンパクトサイズで、コンセントがあればどこでも設置可能です。

トイレや玄関、ペットケージの横など、ニオイの発生源へピンポイントにアプローチできます。

面倒なメンテナンスから解放され、手軽に室内の空気をきれいに保てる一台。

ニオイの悩みを解消し、快適な住環境をサポートしてくれます。

Valiantx「PURRAIR2」の紹介でした。

